'Nederland heeft geen recht van spreken over Indonesië'

De Nederlandse betrekkingen met Indonesië zijn totaal beschadigd door het verleden, maar in plaats van een pas op de plaats grijpen we elke kans om Indonesië de les te lezen. Zo ook afgelopen week toen de christelijke Ahok, ex-gouverneur van Jakarta, veroordeeld werd tot twee jaar celstraf vanwege het beledigen van de islam. Het eveneens christelijke CU-Kamerlid Voordewind kreeg zonder enkele moeite een Kamermeerderheid om minister Koenders er bij Indonesië op aan te laten dringen Ahok vrij te laten.

Als boegbeelden van tolerantie hebben wij, anders dan de Indonesiërs, natuurlijk geen issues met mensenrechten. We denken dat onze eigen mensenrechtenschendingen uit het verleden geen rol meer spelen, immers, toenmalig minister van buitenlandse zaken Ben Bot heeft in 2005 al 'spijt' betuigd. Daarnaast staan we op het punt nieuw onderzoek te beginnen naar de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Dan hebben we recht van spreken, toch? In Indonesië wordt dat niet door iedereen zo gezien. Zo krijg ik wel eens berichtjes van Yusuf, een moslim uit Madura. Eerder in 2014 deed ik daar onderzoek naar een massagraf uit 1947. Naar schatting vonden honderden jonge Madurezen destijds de dood. De Nederlandse mariniers beantwoordden een onverwachte aanval met machinegeweren, natuurlijk geen partij voor de Madurezen die slechts bewapend waren met zwaarden en bamboesperen. In Nederlandse bronnen valt te lezen dat de Madurese verzetsstrijders 'opgezweept' waren in de moskee. Hoewel het voor de strenggelovige Madurezen vanzelfsprekend een jihad was, een heilige oorlog tegen ongelovige overheersers, suggereren de bronnen dat alleen religieus fanatisme, en niet een oprecht vrijheidsstreven, hen tot deze wanhopige verzetsdaad had gebracht.

Beledigen

Sinds mijn bezoek aan het eiland stuurt Yusuf mij regelmatig islamitische teksten en video's, hij is de enige Indonesische moslim die ik ken die mij zo actief probeert te overtuigen van zijn waarheid. Niet geheel verrassend vindt Yusuf dat Ahok zijn straf verdient. Had hij de Koran maar niet zo moeten beledigen. De meesten van mijn Indonesische moslim-vrienden zijn het daar niet mee eens en gaan nu de straat op.

Yusuf weet wie Voordewind is, hij weet ook dat hij wil dat Koenders voor vrijlating van Ahok gaat pleiten. Dat legt hij als volgt uit: "Het land dat de Indonesische archipel ooit voor 350 jaar koloniseerde komt alleen in actie omdat Ahok een christen is. Waarom horen we hen alleen als het om een christelijke gouverneur gaat, waarom horen we hen niet als miljoenen moslims in het Midden-Oosten slachtoffer worden van het Amerikaanse imperialisme, onder het mom van de strijd tegen terroristen?"

Indonesië is een groot maar verdeeld land en het is een enorme uitdaging voor President Jokowi om alle 250 miljoen zielen bij mekaar te houden

Wat je ook vindt van zijn argumentatie, Yusuf is niet de enige die zo redeneert. Indonesië is een groot maar verdeeld land en het is een enorme uitdaging voor President Jokowi om alle 250 miljoen zielen bij mekaar te houden. Hoe treurig en onrechtvaardig het ook is voor Ahok als persoon, het laatste wat Indonesië nu nodig heeft is het wijsneuzerige advies van een witte 'Belanda' (Nederlander) als Koenders.

Zeker gezien de absoluut hypocriete manier waarop Nederland nog steeds omgaat met zijn koloniale geschiedenis. Tijdens de dodenherdenking begin deze maand werd dit weer haarscherp duidelijk. De spijtbetuiging van Ben Bot en de aankondiging van nieuw onderzoek hebben blijkbaar geen enkele betekenis. In principe zeggen we alle Nederlandse onderdanen te herdenken. Maar als het gaat over de Japanse bezetting in Nederlands-Indië noemen we een getal van 24.000 slachtoffers. Echter, in totaal vielen daar 2,45 miljoen doden. Dat waren allemaal mensen die we toen beschouwden als Nederlandse onderdanen. Mensen die verplicht mee moesten feesten als het Koninginnedag was. Een koningin wier kleinzoon vorige week op de Dam stond.