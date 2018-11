‘Moffenmeiden’ verdienen alsnog excuses van heel Nederland

In het artikel over moffenmeiden werpt Trouw de vraag op of onze overheid, zoals de Noorse premier heeft gedaan, deze vernederde vrouwen excuses zou moeten aanbieden. Het antwoord hierop kan in mijn optiek niet anders dan een volmondig ja zijn. Want het Militair Gezag (MG), ingesteld door de regering in ballingschap, was in feite verantwoordelijk om in te grijpen bij deze praktijken.

Dat had de taak om de orde te handhaven en niet langer de Ordedienst(OD), het voormalig verzet. Dat Militair Gezag was gebonden aan een civil affairs-overeenkomst met de Geallieerden, die tijdelijk alle bevoegdheden hadden. Civil affairs stond het Militair Gezag zaken toe zoals het instellen van zuiveringscommissies.

Zeker, er waren nog oud-verzetsmensen actief binnen de Binnenlandse Strijdkrachten, opgericht op 5 september 1944. Maar die Strijdkrachten bestonden voor slechts een deel uit oud-verzetsstrijders. De mensen uit de OD hadden geleerd om naar commandanten te luisteren en waren gedisciplineerd. Dat gold helaas niet voor de jongemannen die zich bij de Binnenlandse Strijdkrachten konden aanmelden om het tekort aan manschappen aan te vullen. De oud-commandanten hadden soms de grootst mogelijke moeite om hen in bedwang te houden, want ze zaten vol opgekropte emoties.

Machteloos

En niet alleen zij. Ook veel andere burgers. Toen mijn vader als jonge OD’er (20 jaar) zag dat kaalgeschoren meisjes en vrouwen in Goes op een kar werden rondgereden, terwijl er een joelende groep mensen rotte eieren en tomaten naar hun hoofd gooide, was hij niet in staat op te treden. Zijn oud-commandant was naar Frankrijk vertrokken voor een opleiding voor Bataljon Zeeland en zijn ondercommandant was aan het einde van de oorlog doodgeschoten. Het was een grote chaos.

Wij moeten de mensonterende taferelen met de meisjes en vrouwen sterk veroordelen. Maar om het optreden van het verzet tegelijkertijd ook maar mee te veroordelen, laten we daar voorzichtig mee zijn.

Er was in Goes slechts een enkele oud-OD’er die de afrekening toestond. Dat is zonder meer fout. Veel anderen, zoals mijn vader, waren machteloos. Het zijn de Canadezen die deze mensonterende praktijken in Goes hebben stopgezet. Zij hebben hun verantwoordelijkheid genomen. Nu is het aan alle Nederlanders, inclusief de regering, om excuses aan te bieden.