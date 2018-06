'Marjolijn van Heemstra staat aan de kant van de macht en het geld, en eigenlijk vindt ze het wel best zo'

In haar column laat schrijfster en theatermaakster Marjolijn van Heemstra zien hoe zij aan den lijve ondervindt waartoe gentrificatie van haar buurt leidt. Hoe zij dat deed is problematisch.

Van Heemstra schrijft dat ze op straat soms wordt uitgekafferd door een man die ze verder niet kent. De schema's zijn meteen duidelijk. Van Heemstra behoort tot de nieuwe, succesvolle, hoogopgeleide en creatieve newbees. De man (onverzorgd, dik, misogyn) vertegenwoordigt de oude garde, sukkelaars met een bijstandsuitkering. Haar beschrijving van deze man is een opvallend staaltje fat shaming: 'Een grote kwab buikvet als een bleke zwemband onder zijn veel te krappe shirt'. Zwaarlijvigheid wordt gekoppeld aan agressie en sociale achterstand. Slankheid en succes vormen het bekende tegendeel hiervan, een duo dat ons al decennia via reclames door de strot wordt geduwd.

Ontmenselijkt

Even bezwaarlijk is dat Van Heemstra haar stereotypen overeind houdt met realisme. Ze overdrijft, maar een beetje. Daardoor wordt wat ze schrijft niet absurd, wel ironisch. Dat zij meer is dan iemand die op een bakfiets rijdt en merksandalen draagt, weet de lezer. Maar de man blijft louter een agressieveling die haar verafschuwt. De ironie krijgt zo een nare rand, ook doordat ze hem verder ontmenselijkt. Ze noemt hem een 'lopende lont'.

Aan zelfinzicht bij Van Heemstra geen gebrek. Toch begrijpt ze niet goed dat 's mans woede jegens haar terecht is. Een paar honderd meter verderop stonden onlangs voormalige sociale huurwoningen te koop voor ruim 400.000 euro, gerenoveerd met gemeentesubsidie. Cashen! Maar niet voor deze man. Van Heemstra: 'Sinds wij de boel aan kant kwamen vegen, zijn de verschillen aan het licht gekomen (...) Ons kapitaal is een verrijking voor de buurt en ook verdubbelde smart'. Wat bedoelt ze precies met 'aan kant kwamen vegen'? Dat kapitaal van nieuwkomers is allerminst een verrijking voor de buurt. Gentrificatie is geen volksverheffing maar een (klassen)strijd om grond, waarbij de ene groep de andere verdringt. Zij is in deze strijd bedreigender voor deze man dan hij voor haar. Kan hij iets anders doen dan schelden?

Van Heemstra staat aan de kant van de macht en het geld, voelt zich daar schuldig over, maar eigenlijk vindt ze het wel best zo, ondanks het ongemak.