‘Leaving Neverland’ bewijst (on)schuld Michael Jackson niet

Wij zijn, zoals velen, Michael Jacksonfans. En ja, wij zijn ook geschokt door de documentaire ‘Leaving Neverland’ waarin twee mannen (Wade Robson en James Safechuck) claimen als kind te zijn misbruikt door Michael Jackson. In de media lijkt de teneur vooral te zijn dat hun claims zo geloofwaardig zijn dat het misbruik wel moet hebben plaatsgevonden.

Naast dat we Michael Jacksonfans zijn, zijn we ook forensisch psychologen. En misbruik in de kindertijd kan inderdaad jaren later accuraat herinnerd worden. Leaving Neverland presenteert echter alleen de woorden van de twee zelfverklaarde slachtoffers, die inmiddels volwassen zijn, zonder aanvullend bewijs voor seksueel misbruik door Jackson. We hebben tot nu toe weinig journalistieke uitingen van Nederlandse makelij kunnen vinden die enigszins de nuance zoeken in wat sterk op een heksenjacht lijkt; een jacht op een dode heks die zich niet meer kan verdedigen. Wij zijn van mening dat nuancering op zijn plaats is.

Claims

Een belangrijk onderdeel bij de analyse van zaken over seksueel misbruik betreft de ontstaansgeschiedenis van verklaringen over zulk trauma. Robson kreeg in 2011 psychische klachten en ging in therapie. Tijdens die therapie kwam het seksueel misbruik naar boven, waarna Robson in 2013 een claim van miljoenen dollars indiende tegen de erven van Jackson. Hij beweerde als kind zeven jaar lang door Jackson misbruikt te zijn. De claim werd in mei 2015 afgewezen door de civiele rechter, vanwege het overschrijden van de termijn voor het indienen van klachten.

In december 2017 werd eenzelfde claim tegen twee van Jacksons bedrijven afgewezen omdat een bedrijf niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor eventuele misdaden van werknemers. Safechuck diende, nadat hij over de beschuldigingen van Robson gehoord had, in 2015 ook een claim in, die eveneens werd afgewezen.

Het is opmerkelijk dat Robson pas na therapie claimde te zijn misbruikt. Nog opmerkelijker is dat hij voor die therapie – in 2005, als volwassen man – onder ede een getuigenis heeft afgelegd tijdens de strafzaak tegen Michael Jackson. Hij verklaarde voor de rechter dat er nooit iets seksueels had plaatsgevonden tussen hem en Michael Jackson. Robson heeft zelfs als danser meegewerkt aan producties die als eerbetoon werden gemaakt na de dood van Jackson in 2009. Het laat allemaal zien dat de huidige verklaringen in deze context bezien moeten worden.