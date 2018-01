'Lady', zei mijn Keniaanse verhoorster, 'een scheiding overkomt ons allemaal'

Mijn vriendin woont in Nairobi en hoeft daarom veel minder te betalen voor het National Park dan een toerist, dus dachten we dat ik makkelijk met het paspoort van haar man binnen zou komen. De Kenianen zien niet veel verschil tussen de ene blanke en de andere, zoals wij alle Afrikanen enigszins op elkaar vinden lijken.

Waarom wij ons zo gedragen, is ons achteraf gezien ook een raadsel. Ik kan de volledige entreeprijs gemakkelijk betalen en zij is inmiddels een keurige expatvrouw met drie kinderen die in de gegoede buurt van Nairobi woont.

Plan Het was het plan dat zij de toegangsbewijzen voor het park ging halen en dat ik in de auto bleef zitten wachten. Ik wachtte. Al snel was ze terug. “Ze willen de andere persoon zien.” “Laten we gewoon betalen”, zei ik. “We kunnen niet meer terug”, zei ze. “Jij bent mijn man.” “Dat kan nooit.” Ik dacht aan haar lichtblonde man met een baardje van drie dagen. “Dat lukt wel.” Ze zei dat ik wijdbeens moest staan. Dat ik absoluut niet mocht lachen. Mijn gebit zou me verraden. Ik moest mijn pet opzetten en haar vest aandoen. “Trek je borsten in”, zei ze toen we naar binnen liepen. “Hoe?” “Borsten intrekken.” We stonden bij de kassa. Ik bleef een eindje achter haar staan. Met mijn borsten zo goed mogelijk ingetrokken. “Where is your husband?” Mijn vriendin wees naar mij. “Dat is hem!” zei ze. 'Wilden jullie een grap met mij uithalen?' vroeg de vrouw. Ze nam onze paspoorten in Met z’n tweeën bestudeerden ze de husband. Ik liet mijn mond nog iets verder naar beneden hangen, en zette mijn blik op oneindig. Ik hield mijn armen gekromd. Het bleef heel lang stil. Toen zeiden ze: “Thát is not a man.” “Grapje!” riep mijn vriendin meteen uit. En lachte veel te hard. Ik begon mee te lachen. “Wilden jullie een grap met mij uithalen?” vroeg de vrouw langzaam. Ze nam onze paspoorten in. “Dit is diefstal, weten jullie wat de straf daarvoor is?”