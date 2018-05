'Kom niet aan Zwarte Piet', 'blijf van Koningsdag af'; kennelijk hoort 4 mei in dat rijtje

De Dam en de herdenking waren niet de plaats en de gelegenheid om aanwezigen te vragen in hoeverre ze het met Putters eens zijn. De nationale 4 mei-herdenking als moment bij uitstek om anderen te vragen hoe het met hen gaat? Het is niet moeilijk voorstelbaar dat Putters hier toch vooral een staaltje van sociaal wensdenken tentoonspreidt.

Diezelfde dag citeerde deze krant Putters. "We zoeken onze identiteit. De Dodenherdenking is daarmee verbonden." Het SCP constateert herhaaldelijk in onderzoek dat Nederlanders, naast Koningsdag, ook 4 mei altijd enorm belangrijk vinden.

De grote vraag is wat er dan zo enorm belangrijk is aan 4 mei. De mogelijkheid om gezamenlijk te herdenken en je één te voelen met anderen die dat doen? Of draait het puur en alleen om de slachtoffers van oorlogs- en ander geweld?

Herdenken als pleidooi voor ver­draag­zaam­heid, voor een open geest, de erkenning van het anders mogen zijn wordt tot een manifestatie van het Ne­der­lan­der-zijn

In het rijtje In hetzelfde artikel stelt Job Cohen dat herdenken belangrijker wordt naarmate de wereld als bedreigender en onveiliger overkomt. Maar misschien zit er ook iets nationalistisch in 4 mei, voegde Cohen eraan toe: wij Nederlanders herdenken met elkaar. Vrijwel alles, kennelijk ook de Dodenherdenking op 4 mei, wordt in termen van identiteit getrokken. Het getuigt dus op z'n minst van slechte timing om aan te kondigen, zoals de actiegroep #Geen4MeiVoorMij deed, dat de herdenking van alle Indiërs die vielen onder het Nederlands kolonialisme ook onderdeel zou moeten zijn van 4 mei. Tenzij je een notoire dwarsligger bent, die een ziekelijke behoefte aan aandacht heeft. Die behoefte was er wellicht bij de betrokkenen, maar de grote bijval voor kwalificaties als 'dwarsligger' en 'aandachtstrekker' geven aan dat weinigen bereid zijn over de validiteit van deze oproep na te denken. Sterker, het is volgens sommigen volkomen legitiem onmiddellijk met geweld te dreigen, omdat immers hun exclusieve herdenking van geweld en onderdrukking ter discussie wordt gesteld. Kom niet aan Sinterklaas en Zwarte Piet, blijf van Koningsdag af, en in dat rijtje hoort kennelijk ook 4 mei.