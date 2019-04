‘Industriële Revolutie IV vergt breed plan voor technisch onderwijs’

Moonen en Postma keren zich tegen de ‘kruideniersmentaliteit’ in de onderwijspolitiek. Jongeren oproepen om te kiezen voor bètastudies en vervolgens de toegang tot universiteiten beperken is inderdaad geen productief beleid. Maar laten we niet de fout maken om alleen te kijken naar ingenieurs en technische wetenschappers. Onze samenleving staat ook te springen om professionals met een technische beroepsopleiding.

We hebben hen nodig om de grote kwesties van deze tijd op te lossen, zoals de energietransitie, de complexe mobiliteitsvraagstukken en uitdagingen in de zorg. Ons onderwijs levert veel te weinig van zulke technici af en dat brengt onze welvaart in gevaar. Volgens SCP-directeur Kim Putters moeten we het imago en de toegankelijkheid van het techniekonderwijs verbeteren. Ik zou graag een stapje verder gaan. Als we de instroom substantieel willen vergroten, hebben we structurele maatregelen nodig. Dan moeten we ook naar de fundamenten van het onderwijsstelsel durven kijken.

Alsof er niets veranderd is, zien (te) veel mensen het algemeen vormend onderwijs nog altijd als de snelste weg naar succes

Recente cijfers laten zien dat economische en sociale studierichtingen nog altijd harder groeien dan opleidingen voor techniek. Dat heeft alles te maken met een beeld van de Nederlandse economie dat rond de eeuwwisseling is ontstaan. Toen was de verwachting dat we binnen de kortste keren een diensteneconomie zouden zijn. Maakindustrie en technisch vakmanschap zouden tot het verleden gaan behoren. Inmiddels is dat beeld volkomen achterhaald en zijn we in ‘de Vierde Industriële Revolutie’ verzeild geraakt.

Helaas trekt de instroom in ons onderwijs zich van dat nieuwe inzicht weinig aan. Alsof er niets veranderd is, zien (te) veel jongeren, ouders, docenten en beleidsmakers het algemeen vormend onderwijs nog altijd als de snelste weg naar succes. Met op de top van de Olympus een universitaire master. Die ‘opwaartse druk’ zorgt ervoor dat het onderwijs massaal mensen opleidt voor beroepen die er straks niet meer zijn. Kijk naar banken en verzekeraars, waar door robotisering veel banen verdwijnen.

Ik stel voor dat we zo snel mogelijk werk maken van een Breed Technisch Onderwijsplan, met deze punten:

-> Hybride docenten worden binnen vijf jaar de norm in het beroepsonderwijs. Professionals die wekelijks deels actief zijn in de snel veranderende bedrijfsomgeving en deels voor de klas staan.

-> Hybride opleidingen krijgen in het voortgezet onderwijs volop de ruimte. Scholen hebben al een begin gemaakt met de ‘vak-havo’, waar leerlingen 80 procent van de tijd theorievakken krijgen en de overige uren technische, beroepsgerichte vakken. Zo krijgen jongens en meisjes zin in een technische vervolgopleiding

-> Studentenstops op technische studierichtingen zo snel mogelijk afschaffen.

-> Beroepsonderwijs en algemeen vormend onderwijs worden twee identieke leerroutes, met dezelfde afstudeermogelijkheden, ook beroepsmasters en promoties die studenten in het beroepsonderwijs dezelfde ontwikkelingsmogelijkheden geven, met dezelfde maatschappelijke uitstraling.

-> Arbeidsmarktrelevante financiering van het beroepsonderwijs. Waar er tekorten op de arbeidsmarkt zijn, kunnen studenten en instellingen op extra financiering rekenen.

->Een landelijk dekkend netwerk voor beroepsonderwijs. Schoolbesturen kunnen niet langer zelfstandig opleidingen sluiten, zoals dat nu het geval is. Een goede technische opleiding moet altijd dichtbij zijn.

-> Instellingen voor vmbo, mbo en hbo krijgen de mogelijkheid om met elkaar te fuseren. Zo ontstaan ketens die de doorlopende leerroutes optimaal kunnen organiseren.

