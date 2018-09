'Ik zie graag dat de kinderopvang het recht krijgt ongevaccineerde kinderen te weigeren'

Niet grenzeloos Lees verder na de advertentie Als mensen absurde dingen willen doen en zeggen vanuit hun geloof, mogen ze dat. Maar niet grenzeloos. Zodra ze voor anderen een risico vormen, is de overheid de aangewezen instantie om in te grijpen. Verplichte inenting is zo'n ingreep en de gezondheid van alle mensen, gelovig of niet, is ermee gediend.

Ko Brevet, emeritus predikant Deventer Bewijs dat vaccinaties veilig zijn ontbreekt. Ik zou het wel weten als ik kinderen had. Herbert Kaptein, Krimpen aan de Lek

Bewijs ontbreekt In Amerika zijn vaccinaties wettelijk geclassificeerd als unavoidably unsafe. Fabrikanten van vaccins kunnen niet aansprakelijk gesteld worden. Desondanks is er een fonds opgericht waaruit al meer dan 3 miljard dollar aan schadevergoedingen is uitgekeerd. Vaccins bevatten aluminiumzouten en kwikverbindingen die neurotoxisch zijn, vooral bij baby's bij wie hersenen en afweersysteem nog volledig in ontwikkeling zijn. Omdat vaccins niet in de categorie geneesmiddelen vallen, is er geen epidemiologisch onderzoek verricht naar verschillen tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde kinderen. Bewijs dat vaccinaties veilig zijn ontbreekt. Ik zou het wel weten als ik kinderen had.

Handicaps voorkomen Een hoge vaccinatiegraad in de regio is eigenlijk veel belangrijker dan die van een kinderdagverblijf (kdv). Als dat kdv in een regio staat met een lage vaccinatiegraad, is de kans nog altijd groot dat een bewust niet-gevaccineerd kind ziek wordt en jonge, nog niet gevaccineerde kinderen op het kdv besmet. Ook lopen de jonge kinderen kans om ergens anders in de regio besmet te raken. Allicht zal het verplicht stellen van vaccinaties op het kdv helpen, maar het is niet de enige oplossing. Vaccinaties hebben in Nederland vele duizenden dode en gehandicapte kinderen voorkomen. Dat beseffen sommige ouders niet. Ook ik heb mijn drie kinderen gevaccineerd.

Reken je niet rijk Zeker, het doormaken van een infectie kan leiden tot een verbeterde weerstand. Zelf heb ik mazelen en hepatitis-A doorgemaakt. Maar reken je niet rijk. Als tropenarts maakte ik in Zambia een gelijktijdige epidemie van mazelen en kinkhoest mee, met akelig hoge sterfte. Ik zie graag dat kinderopvang het recht krijgt ongevaccineerde kinderen te weigeren.

Bijwerkingen Ik ben niet voor of tegen vaccineren, wel voor kritisch nadenken. In de vaccins zitten hulpstoffen die ik mijn kind niet zou willen laten inspuiten. En bijwerkingen van vaccinaties worden niet genoteerd omdat er wordt gezegd dat het niet bewezen aan het vaccin kan liggen.

Gekleurde informatie Ik ben moeder, oma, hoogopgeleid en tegen het vaccinatieprogramma zoals dat nu wordt uitgevoerd. In de media wordt vooral benadrukt dat meer informatie nodig is. Ik zou zeggen: Kom maar op met die informatie. Het vooropgezette doel is echter verhogen van de vaccinatiegraad. Dit is dus per definitie gekleurde informatie.

