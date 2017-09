'Ik vind scheiden een nogal slecht idee'

Ik vind scheiden, als je het samen – afgezien van de sleur, de lichte beklemming en de afgenomen spanning die hoort bij een kwarteeuw relatie – gezellig hebt, en als je twee jonge kinderen groot te brengen hebt, een nogal slecht idee.

Het is niet zo dat ik van de bond tegen echtscheiding ben. Als er in een gezin wordt gezopen, gescholden en geslagen, als er sprake is van pure haat, is het voor iedereen beter dat de verbintenis verbroken wordt.

Iemand had het over de term ‘frivole scheiding’. Uit elkaar gaan omdat je je ‘niet meer zo gelukkig voelt samen’. Welnu: ik ben tegen het frivole scheiden. Omdat het nooit frivool uitpakt. Omdat de kosten uiteindelijk niet opwegen tegen de baten.

Ik besef dat het voor degene die vertrekt nooit een frivool besluit zal zijn. Niemand zal lichtzinnig besluiten uit zijn gezinssysteem te stappen. Het moet voor hem echt onhoudbaar zijn geweest.

Let it be

Ik denk dat het in een lange relatie normaal is om een tijd niet zoveel, of helemaal niet, van de ander te houden. Dat geeft niets. Iemand schreef me: het moet zijn Let it be in plaats van Laat het los. Dat vond ik mooi.

Het minder-houden-van kan misschien wel drie jaar duren. Het is ook een fase die voorbijgaat. Wat is drie jaar op al die jaren? Ook hiervoor geldt: Let it be. Pas als dat (non)gevoel gewoon mag bestaan, kan het weer veranderen. Alles wat onderdrukt wordt, wordt erger en uiteindelijk onhoudbaar.

Er is ook nog zoiets als het leven dat je samen hebt opgebouwd

Het zou juist uitzonderlijk zijn als de liefde al die jaren hetzelfde bleef. Onze persoonlijke ontwikkeling gaat niet gelijk op. Er is ook nog zoiets als het leven dat je samen hebt opgebouwd. Familie. Vrienden. Rituelen.

Het is het doorgeschoten individualisme dat ons parten speelt. We moeten onszelf gelukkig maken, staat overal geschreven. Of tenminste op zoek gaan naar ons 'ware zelf'. Volg je eigen pad. Alles draait tegenwoordig om zelfverwenzelijking.

We zijn niet gelukkig, we moeten weg. We gaan elders eindelijk - of weer - tot bloei komen. Ik denk: uiteindelijk gaan we elders op precies dezelfde weg verder.