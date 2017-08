'Hogere staatsschuld is juist goed'

Rustig aan met de overheidsuitgaven', luidt het hoofdredactionele commentaar (Trouw, 17 augustus). Het is, zoals wij van Trouw gewend zijn, een goed doordacht en genuanceerd hoofdartikel. Maar met de conclusie ben ik het niet eens. Er moet juist fors geïnvesteerd worden en wij moeten een ruimhartig financieel beleid voeren. Een belangrijke overweging is dat in de westelijke economie sprake is van structurele onderconsumptie. De productiecapaciteit is groter dan de vraag. Hierdoor komen de lonen, ondanks de huidige opleving, maar niet omhoog. En ook blijft de rente staan op het huidige lage peil. Het gevolg is dat pensioenfondsen in financiële moeilijkheden komen en soms zelfs pensioenen moeten verlagen. De ondernemers hebben momenteel ruim voldoende geld om te investeren, maar vinden geen goede en rendabele projecten.

Niet buitensporig

Ook zijn we nog niet af van het werkloosheidprobleem. Officieel bedraagt deze 4,8 procent (435.000 mensen). Op zichzelf niet buitensporig hoog. Maar inmiddels is door velen betoogd dat de werkelijke werkloosheid 3,5 keer zo groot is. Hetzelfde geldt voor de jeugdwerkloosheid. Deze is circa 11 procent: eigenlijk al te hoog, maar ook hier geldt dat deze in werkelijkheid veel groter is.

Opvallend is dat nu alweer gepraat wordt over noodzakelijke bezuinigingen

Opvallend is dat in Haagse kringen nu alweer gepraat wordt over noodzakelijke bezuinigingen. Dat is eigenlijk te gek voor woorden. Wij hebben net de bezuinigingen van de vorige recessie achter de rug en de discussie over bezuinigingen voor een mogelijk komende recessie is alweer begonnen. Wat de achter ons liggende bezuinigingen betreft: de grote banken (Rabobank, ING) maar ook de meeste werkgevers, het Internationale Monetaire Fonds en verreweg de meeste economen, scharen zich achter de analyse dat het bezuinigingsbeleid in Nederland niet goed is geweest: onnodig voor de staatsschuld en schadelijk voor de economie. Zo moet het nooit weer. "Honderdduizenden Nederlanders hadden hun baan kunnen behouden zonder dat de staatsschuld onhoudbaar was geworden", lieten ING-economen vorig jaar al weten.