'Het geldpotje bij scholen is te vol'

Blijft er teveel belastinggeld op de plank liggen bij schoolbesturen in het primair onderwijs? Het artikel 'School heeft potje voor nood nodig' (Trouw, 7 december) geeft daar nauwelijks antwoord op. De focus in dit artikel ligt namelijk op de bestaande samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs vanwege de Wet Passend Onderwijs, in plaats van op de schoolbesturen zelf.

Tevens geldt dat de financiële kengetallen, die uitleg geven of schoolbesturen (gemiddeld genomen) op de korte en lange termijn aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen, niet worden genoemd. Dat terwijl deze getallen onlangs openbaar zijn gemaakt door de Inspectie van het Onderwijs in het rapport De Financiële Staat van het Onderwijs 2016. Kamerleden horen zich daarin te verdiepen.

Lange en korte termijn Wat betekenen die financiële feiten voor de belastingbetaler? Elk jaar wordt 'De Financiële Staat van het Onderwijs' gepubliceerd met daarin de gemiddelde waarden voor solvabiliteit en liquiditeit (current ratio), berekend over alle schoolbesturen uit het basisonderwijs. Solvabiliteit is een kengetal om na te gaan in hoeverre een organisatie, zoals een bedrijf, NGO of schoolbestuur, op de lange termijn aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Liquiditeit slaat juist op de korte termijn. Het zou zeer helpen als de Tweede Kamer gaat pleiten voor strenge onder- én bovengrenzen voor liquiditeit en solvabiliteit Wat blijkt? De liquiditeit (van 2012 tot 2016) steeg in het basisonderwijs van 2,02 naar 2,61. De solvabiliteit steeg in deze periode van 0,69 naar 0,73, laat mede een grafiek bij De Staat van het Onderwijs zien. De inspectie van het onderwijs stelt dan ook in haar rapport: 'De PO-besturen voorspellen dat de komende jaren het vermogen om zowel de langlopende als de kortlopende schulden terug te betalen, nog beter wordt. Het geheel van middelen waarmee direct aan kortlopende betalingsverplichtingen kan worden voldaan, is sinds het begin van het getoonde tijdvak sterk toegenomen; de indicator liquiditeit is gestegen met 29,2 procent. Dit is vooral toe te schrijven aan het oplopen van de omvang van de liquide middelen. In deze periode gaat het om een stijging van bijna 47 procent (zo'n 864 miljoen euro)'. Bij de financiële controle van schoolbesturen hanteert de Inspectie van het Onderwijs voor liquiditeit een signaleringswaarde van 0,75 en voor solvabiliteit een waarde van 0,30. Deze fungeren als ondergrens, van bovengrenzen is geen sprake. Conclusie: schoolbesturen zitten gemiddeld genomen ruim boven de ondergrenzen. Oorzaak: zij hebben miljoenen euro's, opgebracht door de belastingbetaler, op spaarrekeningen staan.