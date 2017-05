'Het constante gevecht om subsidies is schadelijk voor onderzoek én onderwijs'

Dit is een feestje waard en wij feliciteren degenen die in de prijzen zijn gevallen, aldus Marijtje Jongsma, voorzitter van de vakbond voor de wetenschap (VAWO). Maar ze wijst ook op belangrijke keerzijdes.

Het Zwaartekrachtprogramma is in aanleg goed. Met een looptijd van tien jaar is er sprake van duurzame en solide projecten die ruimschoots de tijd krijgen om resultaten te boeken en zich te bewijzen. Ook is het prachtig dat het geld wordt toegekend aan teams van onderzoekers van verschillende universiteiten en onderzoekscentra. Dat versterkt de samenwerking en staat haaks op de moordende competitie die geldt bij de persoonsgebonden subsidies.

Echter, een universiteit die in aanmerking wil komen moet, los van het leveren van hoogstaande wetenschappelijke arbeid, een forse aanvraagprocedure doorlopen. Die duurt in totaal bijna een jaar en is aanzienlijk zwaarder dan een 'reguliere' aanvraag. Het draait immers om veel meer geld. De 36 onderzoekers die meewerkten aan de zes 'winnende' aanvragen, hebben hier dan ook extreem hard voor gewerkt.

De 186 onderzoekers die betrokken waren bij de 31 aanvragen die achter het net visten, hebben waarschijnlijk net zo hard gezwoegd, in de hoop een hoofdprijs van 18 miljoen binnen te slepen. We twijfelen er niet aan dat de kwalitatieve verschillen uiteindelijk klein waren. Zo gaat het nu eenmaal in de top: details zijn bepalend, en dan vaak ook nog de details die de subsidiegever wil aanbrengen.

Ongezond

En is die 113 miljoen voor fundamenteel onderzoek wel extra geld? Helaas niet, ondanks juichende berichten in de media en op de webpagina's van winnende universiteiten en instellingen. Het totale budget van subsidiegever NWO, waaruit ook de zwaartekrachtsubsidies voortkomen, is afkomstig van de overheid en is al jaren stabiel.

May the odds be ever in your favour is het motto van de heersende klasse in de populaire sciencefictionroman 'The Hunger Games'. Dit gezegde slaat wonderwel op de wijze van verdeling van de onderzoeksgelden, waarbij inmiddels een ongezond lage honoreringskans geldt. Niet meedoen aan deze loterij is geen optie. Een onderzoeker moet gemiddeld eenmaal in de vier à vijf jaar een substantieel bedrag binnenhalen. Een postdoc die geen subsidie oogst kan doorgaans niet rekenen op een volgende tijdelijke aanstelling.

Zo gaat veel onderzoekstijd op aan het schrijven van aanvragen en de vraag is of dat nog rendeert. Het is veel (onbetaald en extra) werk voor overheidsgeld, dat gewoon weer terechtkomt bij de universiteiten en bij al lopend (top)onderzoek.

Voor de universiteiten is de verwevenheid van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs één van de belangrijkste uitgangspunten. Bij de zwaartekrachtsubsidies mogen de betrokken onderzoekers hun reguliere onderwijstaken gedurende het project grotendeels overdragen aan docenten met veelal een tijdelijke aanstelling. Dat aantal tijdelijke banen neemt toe.