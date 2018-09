'Goed onderwijs hoort topprioriteit te zijn voor dit kabinet, maar is nu bijzaak'

Er is geen weldenkende Nederlander te vinden die tegenstander is van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor buitenlandse bedrijven. Hoe aantrekkelijker ons land is, hoe meer werkgelegenheid. Maar er is nauwelijks empirisch bewijs te vinden waaruit blijkt dat het vestigingsklimaat aantrekkelijker wordt van het afschaffen van de dividendbelasting.

IJzersterke leraren komen er niet vanzelf, dat vraagt om sterke plannen en meer geld

Wat ons vestigingsklimaat wél helpt, is investeren in de kwaliteit van de beroepsbevolking. En dat kan maar op één manier: door goed onderwijs. Goed onderwijs hoort daarom topprioriteit te zijn voor dit kabinet, maar lijkt nu helaas bijzaak.

Het valt en staat met goede leerkrachten Rutte kwalificeert de afschaffing van de dividendbelasting zelf inmiddels als 'bizar'. En terecht, want het verbeteren van het vestigingsklimaat vraagt om andere maatregelen. Uit de vierde 'Monitor Vestigingsklimaat' van het Netherlands Foreign Investment Agency (2017) blijkt namelijk dat Nederland juist aantrekkelijker is dan internationale concurrenten wat betreft bedrijfsbelasting (waaronder dividendbelasting). Volgens diezelfde monitor presteert Nederland slechter als het gaat om 'beschikbaarheid van talent'. Goed onderwijs is derhalve de basis voor nóg meer succes qua vestigingsklimaat. Het valt en staat met voldoende en goede leerkrachten. Feitelijk is er echter sprake van een fors lerarentekort. Onlangs presenteerden de twee onderwijsministers hun nieuwste plannen om dit tekort aan te pakken. Dat doen ze met een lege portemonnee, door het opleuken van bestaande initiatieven en door onderwijswerkgevers - ik ben er ook een - op te dragen het probleem vooral zelf in eigen regio op te lossen. Daar gaan we het de komende jaren dus niet mee redden. Meer urgentiebesef en regie vanuit Den Haag zijn hard nodig om alle partijen te ondersteunen om het lerarentekort effectief aan te pakken. Kortom: prima dat het kabinet wil investeren in de aantrekkelijkheid van ons vestigingsklimaat, maar dan ook écht. We hebben al een aantrekkelijk vestigingsklimaat, maar buitenlandse bedrijven hebben behoefte aan een beter en gerichter opgeleide beroepsbevolking. Daar heb je veel en vooral ijzersterke leerkrachten voor nodig. Die komen er niet vanzelf; dat vraagt om sterke plannen en meer geld. Een kabinet dat investeren in goed onderwijs tot topprioriteit maakt, maakt het afschaffen van de dividendbelasting overbodig voor een beter vestigingsklimaat.

