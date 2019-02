‘Gewoon in mensen denken’, dat vergt tijd

De meeste vrouwen in ICT-opleidingen en ICT-functies bijvoorbeeld geven aan dat zij niet behandeld willen worden als ‘een aparte groep’. Tegelijk geven ze aan dat ze zich niet thuis voelen in de ICT-sector en verlaten ze deze omdat ze bijvoorbeeld discriminatie, (seksuele) intimidatie en onderwaardering van hun kennis en vaardigheden ervaren.

Het probleem is nu juist dat mensen er niet gewoon bij horen, ómdat ze in een ‘categorie’ vallen en wij niet over hen kunnen denken als ‘gewoon’

‘Gewoon in mensen denken’, zoals De Bruijn oppert, is goed want dan zou iedereen ‘er gewoon bij horen’ op scholen, in organisaties en op de arbeidsmarkt. Het probleem is nu juist dat mensen er niet gewoon bij horen ómdat ze in een ‘categorie’ vallen en wij niet over hen kunnen denken als ‘gewoon’. Als we dat willen, zullen we eerst los moeten komen van impliciete oordelen over de categorieën. Dat is moeilijk. Van impliciete oordelen zijn we ons namelijk nauwelijks bewust. Ze zijn gegroeid en hebben zich vastgezet in onze (organisatie) cultuur en in onszelf. Ga dat maar eens bijstellen.

Kippenhok Laat statushouders, mensen met een ‘arbeidshandicap’, ICT-vrouwen, mannelijke leerkrachten op een basisschool er bijvoorbeeld maar eens ‘gewoon’ bij horen. Dan zouden ze aangesproken worden op hun talenten in plaats van op categorie-kenmerken. Opmerkingen als ‘knap voor een vrouw’, ‘is het niet lastig, werken met zo’n hoofddoek?’ ‘hoe hou je het vol in dat kippenhok’ zouden dan niet in ons opkomen. Aan elke medewerker en niet alleen aan vrouwen zou belangstellend gevraagd worden hoe zij ‘het regelen met de kinderen’. Er zou gelijke beloning zijn. Zo ver is het allemaal nog niet. Om zover te komen is al met al meer nodig dan de aanmoediging om in mensen te denken. De Bruijn, de managementgoeroe en ik kunnen elkaar vinden als we zeggen: ‘wees je er van bewust dat je denkt, oordeelt en handelt in categorieën en doe daar iets aan’. Lang leve organisaties die deze missie vertalen in beleid, randvoorwaarden en activiteiten. Het zijn er gelukkig steeds meer. Als ze hierin volharden zullen alle mensen die er werken ooit ‘gewoon in mensen denken’. Het zal dan 2030 zijn, schat ik zo. Op z’n vroegst.

