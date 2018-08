'Gemeenten moeten prostituees helpen bij het vinden van een goede werkplek'

Hulpverleners met uiteenlopende visies op prostitutie, sekswerkers en de buurt zijn het over één ding eens: 'Dit moet anders'. Maar hoe dan? En wie regelt dat, vraagt Jaap de Boer. Hij is lid van de raad van bestuur van Non Nobis, een organisatie die zich bezighoudt met maatschappelijk vastgoed.

Meer gemeenten worstelen met die vraag. De situatie op de Wallen is uniek. Toch vallen in de reportage wel een paar herkenbare hoofdlijnen op.

Om te beginnen staan veel ramen overdag leeg. Ramen die het meest in trek zijn, liggen in smalle steegjes, met minder gluurders en toeristen. De opkomst van internet maakt het werk achter het raam nog minder aantrekkelijk. Maar waar kunnen deze sekswerkers hun klanten ontvangen?

Ook valt op dat de sector verre van transparant is. Terwijl exploitant Mastén Stavast een afname van criminaliteit ziet, is er volgens het Scharlaken Koord weinig veranderd. Niemand weet hoeveel sekswerkers het werk onvrijwillig doen.

In elk geval is sekswerk van alle tijden. Stap voor stap de ramen sluiten - zoals Frits Rouvoet voorstelt - of in één keer zoals in het Arnhemse Spijkerkwartier, maakt geen einde aan de vraag naar betaalde seks. Sekswerk zal dan nog meer in de onzichtbaarheid verdwijnen, een uitgelezen kans voor criminele netwerken. En zeker een nog verdere marginalisering van de positie van de sekswerkers.

Om ondergronds gaan te voorkomen, moeten gemeenten juist voldoende vergunningen afgeven voor werkplekken voor sekswerkers. Naast ramen en clubs vooral ook werkplekken voor sekswerkers die via internet werven. De gemeente kan eisen stellen, zodat dit comfortabele en veilige werkplekken worden.

Gemeenten moeten ook actief nadenken over de gewenste locatie, zodat sekswerkers veilig hun werk kunnen doen. En de buurt geen overlast ervaart.

Dat is geen eenvoudige opgave. Sekswerk is nog steeds omgeven door vooroordelen en stigma's. Wij roepen gemeenten op de samenwerking te zoeken met alle betrokken partijen om die opgave op te pakken. In de allereerste plaats samenwerking met de sekswerkers.

Wegkijken helpt niet. Wegdenken kan niet. Daadkracht tonen kan wel.

