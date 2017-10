'Geld doet niets aan werkdruk leerkracht'

Lijstjes bijhouden

Waarom? Omdat leerkrachten worden opgezadeld met een onmogelijk verwachtingspatroon. De maatschappij denkt: Jij hebt de sleutel in handen voor de prestaties en het succes van elk kind. Jij moet niet alleen zorgen voor een rijke leeromgeving, pedagogisch tact, het aanbieden van de juiste leerstof, maar je moet dit ook allemaal bijhouden in je computer. Dagelijks noteren wat je hebt gedaan, welk kind nog wat extra's nodig heeft, toetsen afnemen en al die toetsresultaten invoeren in het databestand, al die resultaten analyseren en vergelijken en op grond daarvan weer goed uitdenken wat je morgen gaat doen of volgende week, welke taken je al die specifieke prinsjes en prinsesjes nu weer zult aanbieden, handelingsplannen maken.

Bovendien moet je je regelmatig verantwoorden aan de hand van al die documenten en met name de toetsresultaten. Dit verandert niet als er klassenassistenten en remedial teachers in de klas komen. Ook die mensen moeten lijsten invullen, plannen schrijven en een grote hoeveelheid dagelijkse administratie bijhouden. Ja, dat mag na schooltijd, want jullie schoolbestuur heeft verzonnen dat iedere leerkracht dagelijks minstens tot 17.30 uur op school moet blijven, of hij zinnig werk te doen heeft op dat moment of niet. Terwijl je thuis nog moet koken en pas daarna met je stapel correctiewerk aan de gang kunt gaan, tot laat in de avond.