'Eigen schuld, dikke bult' zeggen is te makkelijk in het debat over zorgkosten

De groeiende zorgkloof die Vektis Intelligence heeft geconstateerd verdient dan ook alle aandacht. 17 procent van de Nederlanders met een zorgverzekering was vorig jaar goed voor 80 procent van alle zorgkosten betaald volgens de Zorgverzekeringswet. De verschillen worden bovendien almaar groter, zo constateert de ­dataverzamelaar van de zorgverzekeraars.

Vooral burgers van gemeenten waar de economie het laat afweten, waar de sociale samenhang zoek is, waar de bevolking vergrijst omdat jongeren noodgedwongen elders emplooi zoeken, gaan relatief vaak naar huisarts of ziekenhuis. Gemeenten die economisch in de lift zitten laten het tegendeel zien. Daar zijn mensen goed opgeleid, is het aantal schoolverlaters bescheiden, hebben veel mensen een baan en is de leefstijl veel gezonder. Daar betaalt men dus wel zorgpremie, maar wordt er ­relatief weinig van ‘geprofiteerd’. De Vektis-cijfers ­laten, naast een tweedeling, feilloos zien hoe belangrijk economische voorspoed is. Maar ook sociale samenhang én een gezonde leefstijl, een element waarover steeds meer kennis bestaat. Van alle longkankergevallen bijvoorbeeld, is 80 procent te relateren aan roken, weten we inmiddels. En ook diabetes, vaak het begin van allerlei andere ziekten, wordt vaak geweten aan een verkeerde eet- en leefwijze.

Veel mensen begrijpen vaak niet wat de dokter zegt of wat het ziekenhuis doet

Zwak netwerk Maar wie het debat over solidariteit vernauwt tot ‘eigen schuld, dikke bult’, maakt zich er te gemakkelijk van af. Leefstijl is ook afhankelijk van omgeving, van sociale klasse, en niet te vergeten van IQ. Naar schatting 1,5 miljoen mensen kunnen bijvoorbeeld niet behoorlijk lezen of schrijven, ze hebben moeite met het tot zich nemen van informatie, begrijpen vaak niet wat de dokter zegt of wat het ziekenhuis doet. Het zijn ook deze mensen die beschikken over een zwak netwerk. En dat plaatst hen op extra achterstand, zo blijkt uit een analyse van 200 ‘keukentafelgesprekken’. Slechts in 5 procent van de gevallen leverde dat ­extra hulp op, van buren, familie en vrienden. Juist met oog op het cement van de samenleving, verdient het ­alle aanbeveling om discussies over zorgkosten weloverwogen te voeren. En niet te snel gemakkelijke conclusies te trekken. Solidariteit immers, maakt ons ook tot een samenleving. Dat moet eenieder veel waard zijn. De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.