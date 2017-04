Ik heb heel veel dieren zelf gedood en gedood zien worden. Ik heb nooit gemerkt dat er bij enig dier ook maar enig vermoeden bestaat van wat dood zijn inhoudt. Ik heb bij varkens of koeien dus geen angst voor de dood kunnen bemerken.

Varkens verzetten zich niet tegen wat komen gaat. Ook daar weten ze niets van. Die ervaring ontbreekt hun. Sommige varkens verzetten zich omdat ze uit hun vertrouwde omgeving zijn gehaald. Inderdaad is dat voor slachters vaak frustrerend. Thuis voor de buis komen die beelden hard over: "Een varken aan de oren trekken... dat doe je toch niet?"

Toen ik vroeger bij de boeren aan huis varkens slachtte, kwam dit echter ook regelmatig voor. Het varken verzette zich vaak hevig wanneer hij uit z'n hok gedreven werd. Tot ver in de omtrek was het gekrijs te horen. Het commentaar van de buurt was: "O, bij Gijs wordt het varken geslacht."

Ik vraag me af of het medelijden dat Tim Crutzen met de slachters heeft wel op goede gronden is gebaseerd. Niet ieder beroep past bij ieder persoon. In ieder geval past het beroep slachter niet bij hem.

Het is nogal laatdunkend om van die slachters te zeggen: 'Buiten de muren van het slachthuis zijn ze niemand'

Die slachters echter omschrijven als mensen die onder aan de maatschappelijke ladder staan, is denigrerend. Ik heb veel slachters meegemaakt met hoogstaande normen en waarden. Het is nogal laatdunkend om van die slachters te zeggen: 'Buiten de muren van het slachthuis zijn ze niemand'.

Een nette kantoorbaan zou voor hen onbereikbaar zijn. Hoeveel mensen zijn niet ongelukkig met hun nette kantoorbaan?

Concluderen dat de slachters sadistische trekjes zullen hebben door hun werk is ook zeer beledigend.

Dat mensen moeten doden uit noodzaak, is soms gewoon hun werk. Dat zullen artsen die euthanasie of abortus moeten plegen ook zo voelen. Ook daar zal een bepaalde gewenning optreden. Dan hoef je dat toch nog geen afstomping te noemen en die mensen zelf als afgestompt te typeren?

Ik kan begrijpen dat veganisten dieren willen laten leven. Dit artikel van Tim Crutzen slaat echter als een tang op een varken.

