De ongemakkelijke waarheid van Angela Merkel

Het is van oorsprong de vertaling van ‘An Inconvenient Truth’, de titel van de documentaire die oud-vicepresident van de VS Al Gore in 2006 over klimaatverandering maakte. Een ongemakkelijke waarheid is in het algemeen een realiteit die een bron van onbehagen vormt, waarbij wegkijken de enige oplossing lijkt te zijn.

Afgelopen weekeinde kwam de Duitse bondskanselier Angela Merkel haar eigen ongemakkelijke waarheid tegen. Een lastige realiteit die ze zelf had helpen creëren maar vervolgens gedurende tweeënhalf jaar onder een deken van emoties en idealisme had weten te verstoppen. Haar ontboezeming vond plaats tijdens een interview voor een Israëlische tv-zender. Dit terwijl haar land nu met een nieuwe vorm van antisemitisme wordt geconfronteerd. Ze zei bezorgd te zijn omdat “vluchtelingen of mensen van Arabische komaf een andere vorm van antisemitisme het land inbrengen”.

'Wir schaffen das' Deze constatering moet haar pijn hebben gedaan: zij was degene die in september 2015 de Duitse poort wijd openzette voor bijna een miljoen vluchtelingen en economische migranten. Er werd toen al gewaarschuwd voor destabilisering: deze nieuwkomers waren afkomstig uit landen met andere waarden wat bijvoorbeeld gelijkheid van mannen en vrouwen betreft en kennen ook een diep verankerde cultuur van Jodenhaat. (Velen hebben zich gelukkig keurig aan westerse waarden aangepast maar velen helaas ook niet). Merkel lanceerde toen haar even beroemde als beruchte 'Wir schaffen das', wetend dat ze door een golf van emoties werd gedragen die ook menig krantenredactie bereikte. Merkel werd in commentaren en analyses als universeel en moreel voorbeeld aan de man gebracht. Het was een tijd waarin de aangrijpende foto van een verdronken jongetje op een Turks strand onze harten terecht deed bloeden. Maar mag je deze hartverscheurende prent als startpunt gebruiken om beleid te maken en wanneer neemt 'emopolitiek' de plek in van rationeel handelen? Je moet het aplomb en voluntarisme van Merkel in herinnering brengen toen ze haar volk in september 2015 doceerde en verzekerde dat "Duitsland de komende jaren ging veranderen". Ook is het nuttig terug te grijpen op haar bevlogen toespraak bij het CDU-partijcongres in Karlsruhe, drie maanden later, dat door deze krant enthousiast werd afgedrukt: "Over 25 jaar zal Duitsland een land zijn dat geen generatie- of etnische conflicten heeft, maar een sterke maatschappelijke samenhang bezit. Duitsland zal over 25 jaar een land zijn dat open, nieuwsgierig, tolerant en spannend is en een eigen, sterke identiteit heeft (...) met gelijkwaardigheid van man en vrouw, met afkeuring van elke vorm van antisemitisme, racisme en discriminatie van homoseksuelen." Dan slaat de schrik je om het hart terwijl je je afwendt van goedbedoelende politici die door hun idealisme worden verblind.