'De mens als chemische fabriek kan wel wat verdund water gebruiken'

Je ziet artsen en wetenschappers oprecht kwaad op wat ze steevast middeleeuws bijgeloof noemen of 'gewoon' iets wat thuishoort onder religie. Misschien beseffen ze niet eens hoe ze gelovige mensen daarmee in een hoek zetten. Deze critici blijken vooral boos op een karikatuur van eigen makelij: ze geloven in hun eigen vijandbeeld.

De wetenschapsfilosoof Thomas Kuhn beschreef ooit hoe lastig het is om een ingesleten denkmodel of geloof (een paradigma) te veranderen. De wetenschap, de reguliere geneeskunde, waarnaar Noordervliet verwijst, is een geloof waarin wordt aangenomen dat de mens eigenlijk een soort fabriek is waarin zich chemische processen afspelen. Dit is een metafoor die nuttig is om processen te begrijpen. Wat je ziet is de neiging om deze simplistische voorstelling letterlijk te nemen en zelfs de fabrieksdirecteur buiten beeld te laten.

De mens is bezield

In de natuurgeneeskunde en de homeopathie is de mens bezield, zoals alles in de natuur. Als je met kruiden en mineralen werkt zoek je contact met het wezen ervan. De gebruikte middelen werken daarom in op zowel het lichaam als de ziel, het wezen van de mens. Sommige middelen zijn zodanig verdund, dat ze geen 'stof' meer bevatten, alleen de geestkracht ervan is er in geconcentreerd. 'Gewoon water!', roept de criticus dan. Hij wil een chemisch middel dat inwerkt op het symptoom, niet iets dat helpt om ook op zielsniveau het evenwicht te herstellen.

De mens is nu eenmaal niet alleen lichaam, maar ook geest

De mens is nu eenmaal niet alleen lichaam maar ook geest. Maar, zelfs in de zielkunde, de psychologie, is het begrip ziel allang verdwenen.