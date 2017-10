'De kritiek op de Anne Faber-petitie is simplistisch en oppervlakkig'

Anders dan de schrijver lijkt te beklemtonen, gaat de kern van de petitie niet over een boos volk, het aanwijzen van schuldigen of het ondernemen van drastische acties.

Het gaat niet over ‘de ontmanteling van onze algemeen vreedzame en goed georganiseerde samenleving’ of om het benadrukken van een vermeende tegenstelling tussen ‘het volk’ en ‘de verantwoordelijken voor de ellende van het volk’.

Ja, de petitie is wellicht in eerste instantie ingegeven door boosheid over de dood van Anne Faber. Maar deze verschrikkelijke gebeurtenis kwalificeren als ‘een onrechtvaardigheid en dramatische gebeurtenis, die nu eenmaal onderdeel is van het leven’, geeft blijk van een simplistische beoordeling van de feiten en een oppervlakkige beoordeling van de petitie.

Drie voorwaarden voor opleggen tbs

Het lot dat Anne trof, had geen onderdeel van haar leven behoren te zijn. Niet indien ons rechtssysteem goed had gefunctioneerd. Indien je de petitie in haar kern probeert te begrijpen en genuanceerd leest, dan vraagt zij om een onderzoek naar hoe dit mogelijk is in ons rechtssysteem. En onderzoeken worden vaak geïnitieerd door afschuwelijke gebeurtenissen, onder omstandigheden of in zaken die afwijken van de normale dingen des levens.

Een rechter kan een verdachte tbs opleggen (1) indien er sprake is van een psychiatrische stoornis, die (mede) heeft geleid tot het plegen van het delict, (2) er kans is op recidive (herhaling) en (3) op het gepleegde delict minimaal 4 jaar gevangenisstraf staat.

Je kunt de bewijslast ook omdraaien. Tenzij de verdachte anders aantoont, gaat de rechter uit van een psychiatrische stoornis en recidivegevaar

De hoofdverdachte in de zaak van Anne, Michael P., had een strafblad vol geweldsmisdrijven, waaronder de brute verkrachting van twee minderjarige meisjes. Over deze laatste twee misdrijven schijnt hij verklaard te hebben dat hij hier trots op was en dat een droom was uitgekomen. Dan denk ik dat je als rechter alle aanknopingspunt hebt om tot het oordeel te komen dat hier sprake is van een verdachte die lijdt aan een psychische stoornis, waarbij er bovendien reëel gevaar op recidive is. En dan had Michael P. dus tbs opgelegd kunnen worden, naast een gevangenisstraf.