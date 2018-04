'De dag van de doden' van Nicci French is een waardig afscheid geworden

Ze waren in Nederland om hun nieuwste boek te promoten, het achtste en laatste deel van de serie rond psychotherapeute Frieda Klein. Het is een waardig afscheid geworden van de eigenzinnige therapeute en haar vrienden. De lezer vliegt erdoorheen.

In dit slot van de serie die begon met ‘Blauwe maandag’, heeft Frieda haar geliefde huis met het schaakspel, de houtblokken die klaarliggen voor de open haard en haar makkelijke stoel moeten verlaten. De seriemoordenaar Dean Reeve heeft het op haar voorzien en om de mensen die haar lief zijn te beschermen is Frieda ondergedoken. Met een tas kleren en ontraceerbare telefoons zwerft ze langs verschillende huizen. Ze voelt zich schuldig omdat er door Reeve al meerdere mensen zijn vermoord in zijn jacht op haar. En er volgen er meer in Londen, volstrekt willekeurig. Een man ligt dood in een auto die de heuvel van een park afrijdt dwars door een winkelpui. Een ander sterft in de vlammen. Een fietser wordt doodgereden. De politie snapt er niets van.

Oordeel: Niet helemaal logisch en ook wat voorspelbaar