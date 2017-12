‘Dankzij Trump ziet het er goed uit voor de economie, ook in 2018’

Toen een jaar geleden Donald Trump werd gekozen, verklaarde New York Times-columnist Paul Krugman: "Ik denk niet dat de aandelenbeurs ooit zal herstellen". Dat is gelukkig niet uitgekomen, en de beurs in New York is harder gestegen dan ooit in het eerste jaar na een presidentsverkiezing sinds 1933, toen Roosevelt een einde wist te maken aan de grote depressie. De sterke beurs weerspiegelt voor een deel de wereldeconomie die er voor 2018 goed uitziet, maar zeker ook binnenlandse factoren.

De arbeidsmarkt wordt weer krap en de lonen stijgen

Dat blijkt uit de uitkomst van de laatste enquête van de National Federation of Independent Business (de lobby van het mkb dat in de VS niet zoals in Nederland is gefuseerd met het grootbedrijf). De ondernemers in het Amerikaanse mkb waren na 8 november 2016 al direct veel optimistischer dan tijdens Obama, en nu is de stemming zelfs te vergelijken met de records van 1983 toen president Reagan een nieuwe dageraad beloofde.

Bill Dunkelberg, verantwoordelijk voor de maandelijkse enquêtes bij het mkb, gaf deze maand als commentaar: "Misschien bereikt de economische groei in het lopende kwartaal wel vier procent. Het beeld is dramatisch anders dan tijdens de zwakke periode van 2009-2016 (...) Het nieuwe team in Washington heeft een enorm effect op de verwachtingen van de directeuren-eigenaars."

Goed nieuws Belangrijk voor de ondernemers zijn vooral: de kosten van de zorg, bureaucratie en over-regulering, en onzekerheid over de belastingen. Niet belangrijk - althans niet genoemd in de enquête - zijn de dagelijkse tweets van Trump gericht tegen zijn talrijke critici en het onbetwiste feit dat Obama eleganter en gecultiveerder was dan Trump en zijn eigen boeken schreef. Het mkb is werkgever voor iets meer dan de helft van de private sector en de enquêtes zijn doorgaans betrouwbaar bij de voorspelling van economische cijfers. Ze signaleren sterke groei in de investeringen. Goed nieuws, want het zijn juist nieuwe kapitaalgoederen in het mkb die zo veel kunnen doen voor een hogere productiviteit van de werknemers. De arbeidsmarkt wordt weer krap en de ondernemers signaleren dat ze hogere lonen moeten gaan betalen om hun personeel te behouden. De economische groei in de VS is voor het eerst sinds de grote recessie terug op 3 procent en ook 2018 lijkt een goed jaar te worden. Kijken we nu terug op november vorig jaar, dan hebben Krugman en zijn collega-columnisten in The New York Times (bijvoorbeeld David Brooks die voorspelde dat Trump binnen een jaar zou aftreden) geen gelijk gekregen.