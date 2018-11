‘Bij het eerste verzet tegen Zwarte Piet dacht ik: Waar gaat dit over? Maar ik was snel om.’

Paars Lees verder na de advertentie Ik hou van de sinterklaastraditie. Met onze grote kinderen zetten wij schoenen, zingen wij liedjes, schrijven wij pesterige of lieve gedichten en hebben we veel pret. Maar dat Piet zwart is schrijnt inmiddels. Toen ik klein was, was Piet een strenge autoriteit met de zak, de roe, en Sinterklaas een goeiige opa. Dat is veranderd. Van intelligente, zwarte autoriteit werd Piet een dommerik. Dat domme is natuurlijk erg leuk in het Sinterklaasjournaal, maar ik vind wel dat juist die combinatie van zwart met domheid kwetsend kan zijn voor de donkere medemens. Roetveegpiet is trouwens geen goede optie. Je kijkt er te gemakkelijk doorheen. Daarom ben ik voor Paarse Piet. Weinig aanpassing van bijvoorbeeld liedjes nodig en het allitereert ook nog eens lekker. Gerben Wierda, Heerlen

Meer streken Ik ben opgegroeid met de zwarte knechtjes, die steeds ondeugender en onafhankelijker bezig waren. Doordat onze samenleving een mengeling van meer culturen is geworden, wil ook ik dat de zwarte Piet verandert. De Pieten werden al zelfstandiger, haalden meer streken uit. Nu is het zeker tijd dat ook het uiterlijk verandert. De kleur is niet interessant. Ik (78) doe graag afstand van het zwart en ben blij verwonderd dat ik deel ben van deze ontwikkeling. Guurtje Leguijt, Amersfoort Koffiedames op de zaak kwamen langs als Zwarte Piet, toevallig gevolgd door een diepzwarte collega. Ik: “Daar hebben we er nog één.” Hij: “Dat vind ik helemaal niet leuk.”

Drammende tegenstanders Ik was eerst wel voor wat aanpassingen aan uitdossing en kleur. Maar toen de drammende tegenstanders agressieve agenda’s gingen voeren waarin iedereen die van Sinterklaas houdt ineens voor racist werd uitgemaakt, besloot ik nooit toe te geven aan die absurde beschuldiging en ben nu nog uitsluitend voor Zwarte Piet en tegen de roetpiet. Bert Noorbeek, Alphen aan den Rijn

Black Friday Mag dit niet meer, dan moet je alles met zwart niet meer gebruiken, zoals zwarte zaterdag of Black Friday vanwege datzelfde discriminerende effect. Ik vind niets mooier dan Sinterklaas op een ‘stoom’ boot met een hele horde Zwarte Pieten erbij. Goed, ze zijn dan zwart maar geen slaaf. Dacht je dat de slavenhouders hun mensen een pleziertje gunden door hen naar een kinderfeestje te laten gaan? Ik dacht het niet. Nee, wat anderen er ook van denken, Zwarte Pieten kunnen voor mij niet zwart genoeg zijn met bonte kleding. Robert van der Meer, Oude-Tonge

Ik keek met tranen in mijn ogen gauw een andere kant op als ze me nariepen: Hé, jij bent Zwarte Piet!

En nog een Omstreeks 1983 maakte ik een goedmoedig bedoeld grapje. Koffiedames op de zaak kwamen langs als Zwarte Piet, toevallig gevolgd door een diepzwarte collega. Ik: “Daar hebben we er nog één.” Hij: “Dat vind ik helemaal niet leuk.” Omstreeks 2000 vielen cursussen ‘Omgaan met cultuurverschillen’ van het Amerikaanse bedrijf waar ik werkte, bij mij in goede aarde. Na de eerste protesten, was ik gauw om: Zwarte Piet kan niet meer. We zitten in een emancipatieproces van onze landgenoten die er nu eens echt bij moeten horen. De aard van de discussie baart mij vooral zorgen. J. Groeneveld (70+), Eemnes

Nageroepen Ik (vrouw, eind 40) ben niet zozeer anders gaan denken en voelen over Zwarte Piet. Wel voel ik me nu meer gesterkt om te delen hoe ik deze figuur ervaar. Als enige kleurling in de klas heb ik me regelmatig stoer gehouden door met tranen in mijn ogen gauw een andere kant op te kijken als ze me nariepen: Hé, jij bent Zwarte Piet! Het gekke is, ik was zeker niet de minst populaire in de klas en als de Sint weer weg was, was mijn kleur nooit een probleem. Maar in de sinterklaastijd werd ik altijd weer geconfronteerd met het anders-zijn, terwijl ik zo hard mijn best deed om te zijn als de rest. En dan die liedjes. “Ook al ben ik zwart als roet, ik meen het wel goed.” Nee, ik vond Zwarte Piet vreselijk. En ik zeg dat nu pas. Martine Laurens, Meppel

Geen racist Voor deze vreselijke discussie begon, heb ik nooit een verband gelegd tussen ‘sprookjesfiguur’ Zwarte Piet en onze donkere medemens. Maar zij blijkbaar wel. En dat deed hen pijn. Oké, dan passen we ons natuurlijk aan. Sorry. Maar: ik ben geen racist en wil zo niet gezien en benoemd worden. Ik heb respect voor jou. Please, heb respect voor mij. Laten we elkaar niet zwart maken. Anita Geerings - Van Zandvoort, Sint- Michielsgestel Waarom zou je doorgaan met veel mensen en kinderen kwetsen als het ook anders kan?

Net zo spannend Als oma en opa van vier kleinkinderen tussen de 7 en 4 jaar, kunnen we voluit zeggen dat het zwartepietdebat ons beeld heeft veranderd. Wij dachten ook eerst: moet dat nou... Maar het maakt voor de kinderen niets uit. Een roetvegenpiet of een gekleurde Piet is net zo leuk en spannend. Waarom zou je doorgaan met veel mensen en kinderen kwetsen als het ook anders kan? Roeland Blom en Willy Spaans, Castricum

Gegijzeld Dat de ouderwetse Zwarte Piet zijn langste tijd heeft gehad, dat vond ik al jaren. Wel maakte het me ongerust dat de discussie veranderde. Het drong tot me door dat het een slechte zaak is dat de zwarte minderheid elk jaar in haar eentje de volle laag krijgt. Dat ik als wit lid van de samenleving ook mijn mond open moet trekken. Ik begon ook te begrijpen dat het niet meer effectief is te roepen dat Zwarte Piet racisme is. Het is het zwárt van Piet, dat racisme is. Niet het verhaalkarakter van Piet. Ik zag dat Zwarte Piet de laatste jaren wordt gegijzeld door lieden met een rechtsextremistische agenda. Gelukkig willen steeds meer mensen, inclusief de commercie, daar voor geen goud bij horen. Clara Legêne, Etten-Leur

Achterhoedegevecht Toen ik in 2011 voor het eerst hoorde over anti-zwartepietenactivisten dacht ik geërgerd: Waar gáát dit over! Maar toen bleek dat volwassenen en kinderen echt last konden hebben van de verschijningsvorm van Zwarte Piet was ik al vrij snel om. De activisten die strijden voor het behoud van Zwarte Piet worden steeds meer geadopteerd door (ultra)rechts en voeren een zinloos achterhoedegevecht. Ik betrap mij inmiddels op ergernis bij een Sinterklaasintocht met louter zwarte Pieten. Lang leve de roetveegpiet. Lang leve het voortschrijdend inzicht. A. Bot, Groningen

Verdwaald, zeker... In de jaren 70 verhuisde ik als kind van de Randstad naar Drenthe. In een klas vol blonde kinderen ben ik zes jaar lang bosneger genoemd, ik had slechts bruin haar en ogen. Ik was een vreemde zeker, die verdwaald was zeker... We zullen moeten wennen aan ‘de verkleuring’ van de samenleving. En wat te denken van een oude wijze Sinterklaas die wel blank is? Die ook maar meenemen in de verkleuring? Ben benieuwd. Helga Bühler, Pesse

Slagveld Beschamend is het dat wij als volwassenen niet op een beschaafde manier de omslag weten te maken naar een Piet die voor iedereen acceptabel is. Sinterklaas is van een magisch feest tot een slagveld geworden. Else Kingma, Overveen

In het oosten Een paar jaar terug was ik bij de intocht van Sint in onze woonplaats Doetinchem. De Pieten waren – toch wel een beetje tot mijn verbazing – zwart. Een paar straten verderop zag ik ineens een zwarte jongen lopen. Ik kreeg sterk het gevoel: dit kan toch eigenlijk niet meer. En irritatie: is de landelijke discussie dan nog niet in het oosten doorgedrongen? Ik schreef een brief naar de gemeente. Het antwoord: men was zich bewust van de gevoeligheden. Floor Barnhoorn (man, 62 jaar), Doetinchem Monic Slingerland is chef opinie van Trouw. Elk weekend stelt ze een vraag aan de lezers, op woensdag verschijnt een selectie van de antwoorden. U leest de vragen en de antwoorden op trouw.nl/devraagvanmonic

