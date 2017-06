'Afschieten van nieuwe competitieopzet is de grote misrekening van dit voetbalseizoen'

Nee, dit is geen spelletje: wat hoort er in dit rijtje niet thuis? Ze horen er alle drie in thuis, om niet te zeggen dat dit rijtje misschien wel met het afgeschoten model zou moeten beginnen - hoe weinig handen je voor die suggestie ook op elkaar krijgt.

Aad de Mos twitterde zondag tijdens de bewogen play-offwedstrijd FC Utrecht-AZ, om toegang tot de voorronden van de Europa League, dat hier het bewijs werd geleverd dat we in Nederland ook naar play-offs om het kampioenschap moeten. De Mos, van oudsher gericht op België, heeft het Belgische clubvoetbal in de achterliggende jaren beter zien worden. Hij zag van nabij waarom de clubs stegen op de Uefa-ranking, en waarom die van ons daalden.

Maar De Mos kreeg de bekende Twitterhoon over zich heen: of hij een slag van de molen had gehad, of hij had gedronken?

Lange neus

Dit seizoen werd er in verschillende geledingen gesproken over een nieuwe competitieopzet in Nederland. Wij van de pers hadden ook mogen meepraten. Twee, drie keer hadden we voor jan met de korte achternaam in Zeist gezeten. Een kleinere eredivisie van zestien clubs, met ruimte daardoor voor play-offs, een hele competitie nog van de bovenste zes om het kampioenschap - de Nederlandse clubs zagen het in meerderheid niet zitten.

Dat had eenieder natuurlijk op zijn klompen kunnen aanvoelen, toen we in Zeist zaten te bomen - de een wat overtuigder dan de ander, dat wel - over de weerbaarheid die de extra duels in de play-offs zouden brengen. Daar had ADO Den Haag geen boodschap aan, om willekeurig één van de acht clubs uit het rechterrijtje te noemen die tegen stemden: zij zagen hun plekje in de kleinere eredivisie in gevaar komen - langer is de neus van de gemiddelde voetbalbestuurder niet, in het rechterrijtje al helemaal niet.