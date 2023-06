Zware criminaliteit sluipt de lesgebouwen binnen, zelfs in het basisonderwijs

Scholen merken dat de zware criminaliteit lesgebouwen binnensluipt, zelfs in het basisonderwijs. De gemeente Amsterdam trekt voor de veiligheid op scholen 4,5 miljoen euro uit. Voor het eerst kunnen ook basisscholen aanspraak maken op hulp van professionals met ervaring in de zware jeugdcriminaliteit.

Met zes hiervan gaat de gemeente komend jaar al aan de slag. ‘Steeds meer scholen vragen om hulp bij veiligheidsvraagstukken op en om school’, schrijft wethouder Marjolein Moorman. “Ze hebben weinig invloed op wat zich buiten de muren van de school afspeelt. Op straat, thuis of online. Maar leerlingen brengen dit wel de school in.”

Dreigen met schietpartijen op scholen

De afgelopen maanden werden tenminste twintig Amsterdamse scholen geteisterd door bedreigingen per e-mail, Snapchat of TikTok. Sommige scholen namen dreigementen met bijvoorbeeld schietpartijen zo serieus, dat ze besloten de deuren enkele dagen te sluiten. Ook twee basisscholen gingen hiertoe over.

De schoolbesturen deden er vervolgens het zwijgen toe. Voor de betrokken scholen is het niet goed bekend te staan als een onveilige school, en minderjarige daders die mogelijk ‘kopieergedrag’ vertonen van middelbare scholieren moet ook tegen zichzelf in bescherming worden genomen.

Het blijft in Amsterdam niet alleen bij al of niet realistische dreigementen. ‘Veiligheid op scholen heeft ook te maken met overlast voorkómen, aanpakken van (seksueel) geweld en tegengaan van (drugs)criminaliteit’, schrijft Moorman. Zij wijst erop dat de jeugdcriminaliteit weliswaar afneemt, maar dat de incidenten die gemeld worden wel ernstiger zijn.

Doorgroeien naar de drugscriminaliteit

De gemeente heeft geen exact beeld van de incidenten met criminaliteit op basisscholen, laat Moormans woordvoerder weten. “Dat houden scholen zelf bij, en hoeven ze niet aan de gemeente te melden.” Wel bekend is dat de problematiek het grootste is in Amsterdam-Zuidoost en Nieuw-West, waarvoor ook geld beschikbaar is gesteld om het afglijden en doorgroeien in de (drugs)criminaliteit tegen te gaan.

Basisscholen zijn uiterst terughoudend over de onveiligheid in het onderwijs. Des te opmerkelijker was het daarom dat acht basisscholen in Rotterdam, in stadsdeel Delfshaven, onlangs wel met naam en toenaam een brandbrief ondertekenden. Die wijken hebben dan ook zwaar te lijden onder explosies, schiet- en steekpartijen door jonge drugscriminelen. ‘Eerst was er alleen drugscriminaliteit op onze pleinen, nu ook in de basisscholen’, schreven zij. In de wijken Bospolder en Tussendijken zouden soms kinderen vanaf acht jaar al gebruikt worden voor diefstallen, het ‘runnen’ van cocaïne of op de uitkijk staan bij een deal. Na de brief deden schooldirecteuren er ook hier het zwijgen toe, om de ouders ‘niet te stigmatiseren’.

Verleiding van een nieuwe telefoon

Armoede kan er namelijk de oorzaak van zijn dat een kind instemt met aanvankelijk kleine vergrijpen. Een kind wil ouders helpen, of zwicht voor de verleiding van een nieuwe telefoon of schoenen en komt zo onder invloed van criminelen. Soms zijn de kinderen ook licht verstandelijk gehandicapt. Zij zien zichzelf niet als slachtoffer, maar juist als one of the guys.

De kans dat het met deze kinderen van kwaad tot erger gaat, is groot. Zo is het aantal kinderen dat wegens wapenbezit in de klas van de basisschool gestuurd is steeds groter geworden: vorig schooljaar waren het er in Nederland zeker twintig, meldde RTL Nieuws op basis van cijfers van de onderwijsinspectie.

De gemeente Rotterdam heeft net als Amsterdam onvoldoende zicht op de omvang van de problemen, zeker niet onder basisscholieren. Het Centrum Kindermishandeling & Mensenhandel doet voor Rotterdam nader onderzoek, waarvan het resultaat na de zomervakantie wordt verwacht. “Maar criminele uitbuiting van jonge kinderen is niet alleen een probleem van Rotterdam of Amsterdam”, laat een woordvoerder weten. “Het komt voor in heel Nederland.”

