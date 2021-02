Zuyd Hogeschool dwingt eerstejaars niet langer te stoppen

Zuyd Hogeschool (14.000 studenten) is de eerste hogeronderwijsinstelling die komend studiejaar het bindend studieadvies (bsa) schrapt. In plaats daarvan gaat de hogeschool werken met een doorstroomnorm, die niet bindend is. Dat betekent dat het aan de student zelf is om te bepalen of hij of zij na een advies doorgaat met de studie, of toch afhaakt.

Het bsa werd ingevoerd als instrument om aan te tonen of een student geschikt is voor de opleiding. Studenten moeten voor een positief advies in het eerste jaar een bepaald aantal studiepunten bijeensprokkelen. Halen ze dat niet, dan volgt er een negatief bindend studieadvies en moet de student stoppen.

Studenten de tijd gunnen

Maar dat een student net een paar punten onder de norm zit, betekent niet dat een student niet geschikt is, betoogt bestuurslid Saskia Brand-Gruwel van Zuyd Hogeschool. “Sommige studenten hebben wat meer tijd nodig. Een andere stad, een nieuwe studie, dat is ook wennen. Wij willen dat studenten hun studie succesvol afronden. Daar hoort wat ons betreft niet bij dat je studenten wegstuurt als ze hun eerste jaar niet halen.”

Hoe hoog de doorstroomnorm is, bepalen de opleidingen zelf. Volgens de Limburgse hogeschool bleek uit de eerdere pilots dat studenten het gegeven advies vaak opvolgen.

Minder uitval in pilots

Critici wijzen erop dat het bsa voor minder uitval en minder langstudeerders zorgt. Volgens Brand-Gruwel is daarvoor geen bewijs gevonden in de pilots, integendeel. “Het behaalde aantal studiepunten lag gemiddeld gezien hoger en er was minder uitval. Bovendien is het zo dat studenten later in hun opleiding net zo goed vertraging kunnen oplopen.”

De Tweede Kamer stemde in oktober al in met een motie om het bindende karakter van het bsa af te halen. Uit onderzoek blijkt dat veel studenten na een negatief bsa dezelfde of een verwante opleiding aan een andere instelling volgen, vaak met succes. Voor de Kamer én Brand-Gruwel ook een reden het bsa te schrappen. “We willen de studenten voor Limburg behouden.”

Studentenvakbond LSVb is blij met het initiatief van de hogeschool. “Het bsa hijgt in de nek van studenten en zorgt voor veel prestatiedruk”, aldus vicevoorzitter Freya Chiappino. “Meer focus op begeleiding en samen het gesprek aangaan zorgt ervoor dat studenten succes kunnen hebben op de manier die bij hen past. We hopen dat alle andere universiteiten en hogescholen de mooie stap van Zuyd Hogeschool volgen.”

