Zorgt tekstrobot ChatGPT voor een schoolrevolutie? ‘Je bent gek als je nog je huiswerk maakt’

Dit artikel is geactualiseerd.

De leerlingen van Laura Borghols, docent Nederlands op het Veurs Lyceum in Leidschendam, kunnen plotseling wel erg goed schrijven. Bij de opdracht om een opstel te schrijven over Het Diner van Herman Koch kwamen ze vorige week aan met geraffineerde zinnen in perfect Nederlands.

Meerdere opstellen bleken gemaakt te zijn door een computerprogramma. “Ik las dingen als dat er een ‘intieme sfeer’ in het boek werd gecreëerd. Nou, ik herken de schrijfstijl van mijn leerlingen wel. Een beetje havist schrijft dat niet op die manier”, zegt Borghols.

Haar leerlingen bleken dankbaar gebruik te hebben gemaakt van ChatGPT, een nieuw programma dat in enkele seconden ragfijne teksten produceert op talloze vragen. Na een rondgang onder scholieren meldt de NOS maandag dat scholieren hele opstellen, verslagen en werkstukken aan het programma uitbesteden. Ook gebruiken zij het programma om spelfouten uit hun tekst te halen.

Slechts een enkeling wordt gepakt op het gebruik van het programma. Het is onbekend hoeveel leerlingen de tekstrobot gebruiken voor hun schoolwerk.

Borghols haalde het werk van haar leerlingen door de plagiaatscanner, maar daar kwam niks uit. Toen ze haar klas confronteerde met haar bevindingen, bleek de software inderdaad populair. Maar ja: “Mevrouw, de opdracht was zo moeilijk”, was de repliek van de leerlingen.

Een demonstratie van ChatGPT: na het stellen van een vraag rolt er zo een tekst uit de robot.

‘Heel eng’

De havisten op het Veurs Lyceum waren niet de enigen die blij waren met het nieuwe gereedschap. Aangespoord door bekende YouTubers, die zeiden dat je ‘gek was’ als je anno 2022 nog huiswerk maakte, vlogen meer scholieren op de app. Binnen een week na de lancering begin december had het – nu nog gratis – programma al een miljoen gebruikers.

“Heel eng”, vindt Borghols het gebruik onder leerlingen. Wat leren scholieren dan nog, vraagt ze zich af. “Op zich kan ik de creativiteit waarmee gefraudeerd wordt altijd wel waarderen. Maar als het zo makkelijk is om content te creëren zonder enige inspanning, wat doet dat dan met ons vermogen om kritisch na te denken?”

Borghols gaf geen cijfers en liet de opdracht overdoen op de ouderwetse manier, met pen en papier. “Hoe kun je anders nog echt van nep onderscheiden?”

Een kans om te zien hoe achterhaald onderwijs is

Mediawetenschapper Mark Deuze ziet de komst van het programma niet per se als een gevaar, maar juist als een kans om te kijken naar de manier waarop het onderwijs is ingericht. Deuze zegt dat de huidige lesmethodes, mede door artificiële intelligentie, achterhaald zijn en dat de digitalisering op scholen sneller moet worden ingevoerd om bij te blijven.

“Met dit soort programma’s werkt de oude manier van opdrachten geven met eindeloos saaie kennis stampen niet meer. Uiteindelijk zullen we hier ook aan wennen, net als het gebruik van Wikipedia. Vijftien jaar geleden was daar net zoveel ophef over. Nu hoor je niemand er meer over en is het ondenkbaar dat een student het niet zou mogen raadplegen,” zegt Deuze.

De tekstrobot kan zelfs een spel verzinnen Een essay schrijven is één ding. Maar kan de tekstrobot ook een spel verzinnen? Het verhaal gaat dat een 11-jarige scholier dacht van wel. Hij tikte een tekst in waarin hij de computer opdraagt een op tekst gebaseerd spel te spelen waarin de opties A, B, C en D gegeven worden in de setting van Harry Potter. Scenes en locaties kunnen naar wens wijzigen. Wat volgt is een tocht door de wandelgangen van Zweinstein, de hogeschool voor hekserij en hocus-pocus.

Het verschil met Wikipedia is dat er bij de tekstrobot geen bronvermelding staat. Waar de informatie vandaan komt, is onduidelijk. Daarin schuilt een groot gevaar, waarschuwde schrijfster Pauline van de Ven deze maand in een opiniestuk in de Volkskrant over de technologie. Bij de research voor een boek besloot ze het programma te gebruiken om te kijken of ze nieuwe informatie op kon duiken. Ze stuitte op veel onbetrouwbare teksten.

Alinea’s kunnen zo de krant in

Mediawetenschapper Deuze stelt voor om het programma vooral te gebruiken om de fantasie van leerlingen te prikkelen. “Leer ze om interessante vragen te stellen over wat je in de toekomst allemaal kunt met artificiële intelligentie. Bijvoorbeeld: hoe kun je met behulp van dit soort programma's oorlogen voorkomen?”

Wie die vraag aan ChatGPT stelt, krijgt een alinea te zien die zo de krant in kan. Het antwoord: ‘Artificiële intelligentie kan gebruikt worden om grote hoeveelheden data zoals nieuwsberichten, sociale media en satellietbeelden te analyseren, waardoor je kunt voorspellen wanneer en waar conflicten waarschijnlijk zullen ontstaan’.

Geschiedenisleraar Joost van Oort van het Montessori College in Nijmegen wacht liever niet op frauduleuze verslagen van zijn leerlingen, laat hij weten via de netwerksite LinkedIn. Hij ziet de komst van de tekstrobot als een mooie kans om de technologie kritisch te bekijken.

Van Oort laat de ChatGPT een essay schrijven over de vier eerste tijdvakken uit de geschiedenis. De leerlingen moeten vervolgens laten zien welke informatie wel en niet klopt, wat overbodig is en wat er ontbreekt. Mededocenten reageerden al enthousiast op zijn idee.

