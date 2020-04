Zo zoekt Rotterdam ‘verdwenen’ kinderen op

De scholen zijn al ruim een maand dicht, maar nog steeds zijn naar schatting enkele duizenden Nederlandse kinderen niet op de radar. Ze komen niet opdagen in de online lessen en hun ouders reageren niet op mails, apps of telefoontjes. Dat zorgt soms voor bange vermoedens. Is het gezin met de noorderzon vertrokken? Is het kind wel veilig?

Om deze groep kinderen in het vizier te krijgen, zetten gemeentes sinds kort leerplichtambtenaren in. Een van hen is Suzanne Kroon uit Rotterdam. Daar hebben scholen met 86 kinderen nog altijd geen contact weten te leggen. Op een totaal van 90.000 kinderen is dat op zich geen slechte score, relativeert ze. “Maar het streven is natuurlijk om dat aantal terug te brengen naar nul.”

Kroon gaat sinds vorige week met een collega langs de deuren. Ze bezocht tot nu toe ruim tien gezinnen. De meeste ouders reageren positief en erkennen dat ze nalatig zijn geweest, zegt ze. “Soms was er bijvoorbeeld geen laptop. Of ze zeggen bij onbekende nummers nooit de telefoon op te nemen.”

Overbelast

Af en toe blijkt er een schrijnender situatie achter het contactverlies schuil te gaan. Zoals een alleenstaande moeder met twee kinderen, van wie de oudste dochter zwaar verstandelijk gehandicapt bleek te zijn. “Haar zoontje zit op een reguliere basisschool, maar hij leverde zijn huiswerk niet in en de school kreeg geen contact. De moeder kwam nauwelijks aan hem toe omdat de dagbesteding van haar oudste is weggevallen, vertelde ze. Ze moet nu veel zorg bieden.”

De moeder beaamde dat ze nalatig was geweest en zei dat ze overbelast was. “Ze had ook problemen met haar inkomen. Ze kon de niet de deur uit om een uitkering aan te vragen, want dan zou ze haar dochter mee moeten nemen en die begint soms om zich heen te spugen. Dat durfde ze in deze coronatijd niet aan.”

Kroon heeft ervoor gezorgd dat de moeder contact met school op gaat nemen, zegt ze. Ook heeft ze de moeder geadviseerd om contact op te nemen met de opvang van haar dochter en met het wijkteam. “Vaak is er meer mogelijk dan mensen denken. Je moet ze een eindje op weg helpen.”

Meestal treft Kroon ouders met een (te) afwachtende houding. “Dan horen we: de scholen zijn dicht, dus we kunnen toch niet bellen? Ik leg ze dan uit dat ze altijd contact op kunnen nemen. En dat leraren vaak met een onbekend nummer bellen en ze dus op moeten nemen.”

Geen contact

Een enkele keer lukt het zelfs via deze weg niet om een gezin te bereiken, zegt Kroon. Bijvoorbeeld bij een alleenstaande moeder met een dochter van 8 jaar waar ze vorige week dinsdag aanbelde omdat er al vier weken geen contact was. De school had ‘onderbuikgevoelens’.

Er werd niet opengedaan. De buurman, een leerkracht uit Syrië, bleek wel thuis te zijn. “Hij bevestigde het vermoeden dat de moeder en haar partner drugs gebruiken, en zei dat hij regelmatig ruzies hoorde in huis. Hij vond het niet oké. Hij had ze al een tijdje niet gezien. Volgens hem waren ze vorige week langs geweest om spullen op te halen.”

In zo’n geval laten Kroon en haar collega’s een brief achter in vijf verschillende talen: Nederlands, Engels, Arabisch, Pools en Turks. Als ouders daar ook niet op reageren, gaan ze nog een keer langs. “Zijn ze weer niet thuis, dan schalen we op naar Veilig Thuis (een hulporganisatie bij huiselijk geweld, red.). Die stellen dan een onderzoek in.”

Gelukkig is dat eerder uitzondering dan regel, zegt Kroon. De meeste ouders zijn blij dat ze langskomen. “Ze hebben vaak praktische problemen. Een laptop zonder camera, problemen met uploaden van huiswerk of inlogcodes. Er wordt nu veel van ouders gevraagd. Ik heb zelf een dochter van zeven, dit is ook nieuw ook voor mij. Ik kan me voorstellen dat ouders overbelast zijn en van dag tot dag leven. Maar het is ook belangrijk dat je kind verder komt. Daar blijven we ouders de komende tijd bij helpen.”

