Zo kunnen we moderne apparatuur in de klas in ons voordeel laten werken

Vorige keer schreef ik in Trouw over moderne apparatuur in de klas. Dat werd het meest gedeelde en becommentarieerde stukje dat ik in de afgelopen jaren schreef. Blijkbaar raakt het bij velen een gevoelige snaar: waarom lukt het niet ‘gewoon’ om deze apparaten te weren? Of al die slimme technologie in ons voordeel te laten werken?

Volgens mij kan dat alleen wanneer we het zien als een collectief probleem waarbij overheid, besturen, ouders, opleidingen, leraren en schoolleiders samen optrekken. Maar hoe?

Laten we met de top beginnen. De minister kan een wet schrijven om telefoons uit het klaslokaal te weren. In Frankrijk bestaat zo’n wet al naar volle tevredenheid, was een van de lezersreacties op LinkedIn. Dat zou een duidelijk signaal zijn naar de sector: de bestuurders van middelbare scholen (verenigd in de VO-raad) en opleidingen zouden aanwijzingen kunnen maken om de wet in praktijk te brengen.

Een goede leraar zorgt voor routines

Goed werkend en uitvoerbaar beleid in scholen moet echter worden gemaakt door schoolleiding en leraren samen. Voor telefoons is het duidelijk: die moet je weren uit de klas. Laptops en tablets worden gebruikt als leermiddel, die kun je niet zomaar verbieden. Maar zolang TikTok, Toto en Zalando ook via deze apparaten te volgen zijn, is het risico op verstoring groot.

Een goede leraar zorgt niet alleen voor regels, maar ook voor routines. Op het Alfrink College in Deurne zijn ze hierin gespecialiseerd, zag ik afgelopen jaar. De laptop komt pas op tafel als hij nodig is, de leraar kijkt mee op de schermen en de opdracht is afgebakend. Bij misbruik volgt een standaardconsequentie. Zelfs bij de meegaandste leraren loopt het daar gezwind.

Maar regels en routines bloeden vaak dood en bestaan na verloop van tijd slechts nog op papier. Ook daar is een oplossing voor: toen ik op Lek en Linge in Culemborg werkte, werden leraren twee keer per jaar een uur vrij geroosterd om bij een collega te kijken. Dan coachten we elkaar op dit soort routines. Pedagoog Peter Teitler had dit idee ver voor mijn tijd geïntroduceerd, maar het was nog springlevend.

Mooie dingen leren zonder afleiding

En waar mijn schoonzus mij onlangs tijdens het kerstdiner op wees: huiswerk is dikwijls digitaal. Dan verplaatst het probleem naar huis. Ouders hebben vaak zorgvuldige regels over het gebruik van apparaten. Maar wat als de schermtijd op is en het huiswerk nog niet af? Daar moeten leraren bij stilstaan en afspraken over maken.

En de leerling? Die kan mooie dingen leren zonder afleiding. En thuis, met hulp van ouders, de sociale media verkennen. Zo zou het kunnen. Een goed voornemen voor 2023?

Erik Ex (1987) is leraar geschiedenis op het Cygnus Gymnasium in Amsterdam. Hij schrijft elke twee weken een column. Lees zijn eerdere bijdragen hier terug.