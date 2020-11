Zit de klas straks de hele winter in de kou?

De interesse in ventilatie op scholen nam vanaf de zomer een vlucht. Er ontstond onrust na vermoedens dat de ventilatie in een verpleeghuis in Maassluis een rol had gespeeld bij de verspreiding van het coronavirus. Dat werd later in twijfel getrokken door de GGD, maar er kwam niettemin discussie over de ventilatiesystemen op scholen. Het ministerie maakte 360 miljoen euro vrij om de ventilatie op orde te brengen, nadat uit onderzoek bleek dat bij zo’n tien procent van de scholen de luchtkwaliteit niet voldeed.

De subsidieregeling zou 1 december ingaan, maar is nu uitgesteld tot januari. Dat werd onderwijsminister Arie Slob deze week niet in dank afgenomen. Met de winter voor de deur is dat veel te laat, vond de Tweede Kamer. “Dit had toch allang geregeld moeten zijn”, zegt PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul. Volgens GroenLinks vraagt de Kamer hier al sinds de zomer om. “Toen was het 25 graden, nu komt de vrieskou eraan”, zegt Lisa Westerveld.

Hoe eerder, hoe beter

Ook de onderwijskoepels vinden het jammer dat de regeling is uitgesteld. “Het is erg laat”, zegt woordvoerder Stan Termeer van de VO-Raad. “Hoe eerder, hoe beter”, zegt ook Claudia Verhoeven van de PO-Raad.Volgens Slob hoeven de scholen niet te wachten op de regeling en kunnen ze alvast beginnen met het op orde maken van de ventilatie, bijvoorbeeld vanuit de reserves. Slob: “Iedereen die al in oktober is begonnen kan een beroep op de regeling doen”. Bovendien, stelt hij, hadden scholen het binnenklimaat allang op orde moeten hebben. “Wij vragen niets nieuws van de scholen.”

Dat scholen zelf het geld moeten voorschieten, vindt de PO-Raad de niet helemaal reëel. Verhoeven: “Wij trekken al jaren aan de bel over de ontoereikende bekostiging. Bovendien zegt de minister wel heel makkelijk dat scholen uit hun reserves kunnen putten. Niet alle scholen beschikken daarover.” Het Rijk betaalt 30 procent van de kosten, de andere 70 procent is voor gemeenten en schoolbesturen. Verhoeven: “Hier hebben schoolbesturen nog niet op begroot. En het bedrag loopt al snel op naar 350.000 euro voor een gemiddelde basisschool.”

Plafond moet eruit

Jan Aalberts is directeur bedrijfsvoering van de stichting Spaarnesand in Haarlem, waar 25 basisscholen onder vallen. Hij was in 2015 al begonnen met de ventilatie in orde maken. Voor de laatste gebouwen wil hij straks een beroep doen op de subsidieregeling. Hij vindt het geen bezwaar dat die een maand is uitgesteld. “Het duurt even om zo’n plan op te stellen.” Bovendien verwacht Aalberts ook niet dat de scholen op korte termijn heel uitgebreid iets aan de ventilatie kunnen doen. “Het plafond moet eruit, dus lesgeven gaat niet. Zo’n aanpassing duurt minstens een paar weken, dus het zal toch in de zomervakantie moeten gebeuren.”

Hij nuanceert de stelling van de Tweede Kamer. “Die ramen hoeven niet de hele dag open. Drie keer per dag is voldoende.” Dat bevestigen de koepels. Vorige week zeiden ze in een handreiking juist niet te veel te ventileren. “In de pauzes en tussen de lessen door is voldoende”, zegt de VO-Raad. “En als het koud wordt, zet de thermostaat iets hoger. Dat kost energie, ja, maar we moeten nu eenmaal keuzes maken.”

