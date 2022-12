Zelfstudie of toch naar de Albert Heijn? Voor scholieren is het een dagelijks dilemma

Soms lukt het vwo-scholier Storm Nieuwland (16) om tijdens een tussenuur al zijn zelfdiscipline bij elkaar te rapen. Dan loopt hij met zijn klasgenoten naar de aula van zijn middelbare school in het Zeeuwse Middelburg, en zet hij zich aan zijn huiswerk voor de volgende dag. Dat moet ook wel: hij zit inmiddels in de zesde klas en over een paar maanden staan de centrale examens al voor de deur.

Maar veel vaker lukt het niet om die discipline op te brengen. Dan springen Storm en zijn vrienden op de fiets, trappen ze richting de bolwerken van de binnenstad, en stoppen ze bij de Albert Heijn voor een broodje. En als hij écht geluk heeft, dan is een van zijn oudere klasgenoten met de auto gekomen. Dan rijden ze samen naar de McDonald’s aan de rand van de stad om daar een hamburger met friet te scoren.

Zelfstudie is niet eenvoudig met een Albert Heijn om de hoek

Zo’n tussenuur lijkt steeds vaker voor te komen. Alleen al in de eerste paar dagen van december miste hij een les Duits, twee uur biologie en drie uur Nederlands. Hij baalt er van. Want hoe minder lesstof er in de klas wordt behandeld, hoe meer het aankomt op zelfstudie. En dat is niet altijd eenvoudig met een Albert Heijn om de hoek. “Ik ga vast wel slagen. Maar ik denk ook dat mijn cijfers lager zijn dan zonder al die uitval.”

Storm is niet de enige die hier last van heeft, blijkt uit een enquête van Trouw. Aan het onderzoek deden meer dan vijfhonderd ouders mee. Zij turfden de lesuitval van hun kinderen op de middelbare school. In de onderzoeksperiode van één maand viel gemiddeld 11,8 procent van de lessen uit, veelal door zieke docenten, studiedagen of excursies. Een klein percentage had vanwege het lerarentekort zelfs helemaal geen docent voor een bepaald vak.

Meestal wordt zo’n uitgevallen les omgezet in een vrij uur. Waar een klein deel van de kinderen een vervangende les krijgt of moet studeren onder begeleiding, gaf liefst twee derde van de geënquêteerde ouders aan dat er voor hun kroost helemaal geen alternatief programma wordt geregeld.

‘Hoe gaat mijn dochter alle gemiste lessen inhalen?’

Dat leidt tot bezorgde ouders zoals Marika Amoum. Haar 15-jarige dochter zit op school in Amsterdam Nieuw-West, waar ze het derde jaar van het vmbo doet. “Vanaf september heeft ze precies één uur biologie gehad, sindsdien is er voor dat vak geen docent meer”, zegt ze. “En de maatschappijleerdocent is al geruime tijd ziek, dus ook daar heeft ze maar drie of vier uur les gehad. Hoe gaat ze dat in hemelsnaam allemaal inhalen?”

En dus koopt Amoum tweemaal per week dure bijles in: haar dochter krijgt op woensdagmiddag en zondagochtend particuliere begeleiding. Dankzij de bijles blijven de studieresultaten redelijk op peil, maar toch zijn de vele tussenuren haar moeder een doorn in het oog. Vaak hangt haar jongste dochter urenlang rond op het Osdorpplein. “Haar grote zus had vroeger veel minder lesuitval, en moest in dat geval altijd onder begeleiding huiswerk maken. Nu worden de kinderen aan hun lot overgelaten.”

“Als ik op mijn werk ben, weet ik soms niet of mijn kind in de klas zit of ergens buiten rondhangt”, zegt Amoum. Veel leeftijdsgenootjes gebruiken snus, een soort pruimtabak, al moet de dochter van Amoum daar zelf gelukkig niets van hebben. “Toch zou ik me minder zorgen maken als mijn dochter tijdens de tussenuren op school moet blijven.”

Opvallend genoeg blijven de jongeren zelf een stuk relaxter onder de vele tussenuren: waar bijna de helft van de ouders zich zorgen maakt om de voortgang van hun kind, ervaart ‘slechts’ een op de vijf van hun kinderen hiervan stress. Dat is ook wel logisch, zegt Anne-Laura van Harmelen, hoogleraar brein, veiligheid en veerkracht aan de Universiteit Leiden. Waar ouders bij wijze van spreken al bezig zijn om hun kinderen voor te bereiden op de arbeidsmarkt, is de langetermijnplanning bij de jongeren zelf nog niet zo goed ontwikkeld. En dus wint dat lekkere frietje het al snel van de toekomstige droombaan.

Veel jongeren zijn flexibel, maar een subgroep raakt achterop

Dat hoeft niet schadelijk te zijn, zegt Van Harmelen. Dat blijkt onder meer uit onderzoek tijdens de coronalockdowns. De meeste jongeren gingen daar best flexibel mee om. Sterker nog: het versterkte hun eigen zelfredzaamheid en verantwoordelijkheidsgevoel. “De puberteit is bovendien de periode waarin jongeren een eigen netwerk opbouwen en zich losmaken van de ouders. Samen een patatje eten tijdens een tussenuur helpt daarbij.”

Maar een subgroep kan wel in de problemen komen door al die extra vrije uren, waarschuwt ze. Want wie uit een achterstandspositie komt, zal waarschijnlijk alleen maar verder achterop raken. “Docenten zijn er niet alleen voor de kennisoverdracht. Zij leren kinderen ook hoe je moet studeren. Dat is extra belangrijk voor de kinderen die thuis niet het goede voorbeeld hebben gekregen, voor hen is zelfstudie vaak een gigantische uitdaging. Extra lesuitval zal die kansenongelijkheid vergroten.”

