Word ik vandaag Leraar van het jaar?

Gefeliciteerd collega’s! Vandaag is het onze dag. Al voel ik me wat ongemakkelijk bij die dag van de leraar. Is er echt een speciale dag voor ons nodig?

Meestal merk ik er niet zoveel van, behalve een traktatie van tompoezen en worstenbroodjes in de kleine pauze. Dit jaar is dat voor mij anders. Ik ben genomineerd als ‘Leraar van het jaar’. Een eervolle titel die op de dag van de leraar wordt uitgereikt. Vanmiddag rond een uurtje of vier is bekend of de jury mij of een van de andere twee genomineerden verkiest in de categorie voortgezet onderwijs.

Onderwijs als jurysport, ik moest er even aan wennen. Zou de leraar die haar of zijn leerlingen het meeste leert moeten winnen? Of de leraar die het meest gewaardeerd wordt? Of de leraar die het grootste verschil maakt bij de leerlingen?

Koning in het klaslokaal

En is één leraar een prijs geven niet ook wat achterhaald? Het klassieke beeld van de leraar is misschien dat van een koning in het klaslokaal, zoals Theo Thijssen het in 1926 beschreef in zijn De gelukkige klas. Het liefst sluit hij de deur achter zich en kijken er geen mensen mee. Dat verstoort het intieme leven van de klassengemeenschap waarin je voortdurend intuïtieve beslissingen neemt (aldus Thijssen). De leraar als eenzaam opererende alleskunner.

En hoewel dat nog maar al te vaak de realiteit is, denk ik dat we daar vanaf moeten. Uit onderzoek blijkt juist dat hoe meer teams van leraren te kennen geven dat zij kunnen samenwerken om het onderwijs te organiseren, hoe meer leerlingen bijleren. In zijn beroemde overzichtsstudie van wat werkt in het onderwijs kent John Hattie collective teacher efficacy de hoogste effectgrootte toe. Bij de uit Japan overgewaaide professionaliseringsmethode Lesson Study bereidt een heel team samen een les voor en gaat die samen observeren. Jaap Versfelt, oud-partner bij McKinsey, was zo verbaasd dat leraren nauwelijks samen onderwijs maken dat hij de Leerkracht-methode ontwikkelde. Daarbij is samenwerking de crux.

De verkeerde vraag

Te vaak wordt op scholen de vraag gesteld wie de beste leraar is. Het is de verkeerde vraag. De vraag moet luiden: hoe kunnen leraren elkaar aanvullen? Een begin van het antwoord ligt ongetwijfeld in meer lesbezoeken, vaker samen voorbereiden en eenieder laten doen waar hij of zij goed in is in plaats van allemaal alles doen.

En mocht iemand van de jury deze column vanochtend lezen: laat er geen misverstand over bestaan, ik zou vandaag graag winnen om deze boodschap van de daken te schreeuwen. Maar een beetje ongemakkelijk voel ik me er dan wel bij.

Erik Ex (1987) is leraar geschiedenis op het Cygnus Gymnasium in Amsterdam. Hij schrijft elke twee weken een column. Lees zijn eerdere bijdragen hier terug.