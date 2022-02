Willekeur bij doorstroming scholieren

Het ‘stapelen’ van schoolniveaus blijkt op de ene school veel makkelijker geweest te zijn dan op de andere, constateert het Centraal Planbureau (CPB). Door deze kansenongelijkheid liepen sommige leerlingen mogelijk de stap naar hoger onderwijs mis.

Tot 2020 mochten middelbare scholen eigen eisen stellen aan wanneer een leerling naar een hoger schoolniveau mocht. Wilden leerlingen met een vmbo-diploma naar de havo, of met een havo-diploma naar het vwo? Dan moesten ze bijvoorbeeld gemiddeld een 7 staan, een voldoende hebben voor wiskunde of een extra eindexamenvak in hun pakket hebben.

Grote verschillen

De ene middelbare school was een stuk soepeler dan de andere: bij de strengste scholen stroomde 5 procent van de vmbo’ers gemiddeld door naar de havo, op de soepelste maar liefst 35 procent. Gemiddeld stapelde 17 procent van de vmbo-t’ers een havo-opleiding op het diploma, en 6 procent van de havisten klom naar het vwo.

“Het was ondertussen niet zo dat een leerling die een 7 gemiddeld moest staan meer kans had zijn havo-diploma te halen dan iemand met een dikke 6, blijkt uit ons onderzoek. De strenge selectie lijkt dus niet altijd terecht”, zegt onderzoeker Paul Verstraten van het CPB. “Dan moet je constateren dat hier sprake is geweest van decennia van kansenongelijkheid. Sommige leerlingen zijn hierdoor mogelijk de kans op hoger onderwijs misgelopen en dat kan ook gevolgen hebben gehad voor hun baankansen en inkomen.”

Doorstroomrecht

Het CPB onderzocht het stapelen van onderwijs van leerlingen tussen 2004 en 2020. In dat laatste jaar kwam er een ‘doorstroomrecht’ voor leerlingen met een vmbo- of havo-diploma, wat betekent dat scholen geen eigen selectie meer mogen voeren op wie doorstroomt naar een hoger schoolniveau. Het recht moet zorgen voor meer duidelijkheid voor ouders en leerlingen, en eerlijkere kansen. De enige eis is nu dat een vmbo’er een zevende eindexamenvak in zijn pakket moet hebben, al kan een school daar toch nog van afwijken als die goede redenen heeft de leerling een kans te bieden.

Of dat doorstroomrecht echt meer kansen gaat bieden, kan Verstraten nu nog niet zeggen. “Corona heeft het moeilijk gemaakt om metingen te doen sinds 2020: door versoepelingen is de afgelopen twee jaar 95 procent van de eindexamenkandidaten geslaagd. Toekomstig onderzoek moet dus nog gaan uitwijzen hoe het uitpakt.”

Het wordt interessant of scholen hun cultuur gaan veranderen. “We zagen dat een soepele school die in het ene jaar 35 procent van de vmbo-gediplomeerden liet doorgaan naar de havo, vier jaar later vaak nog steeds zo soepel werkte. Andersom waren selectieve scholen vier jaar later vaak ook nog net zo selectief. Bij zulke constante cijfers kan het dus niet zo zijn dat het alleen aan de leerlingen gelegen heeft dat er veel of weinig doorstroomden.”

Onderwijsloopbaan

Het CPB-onderzoek geldt als een soort ‘nulmeting’ om te bepalen of het doorstroomrecht gunstig gaat zijn voor de kansengelijkheid. Stapelen blijkt vooral veel voor te komen onder migranten, en leerlingen uit de allerlaagste en allerhoogste inkomensgroepen. “Onderadvisering bleek uit ander onderzoek daarin een rol te spelen bij migranten en lagere inkomensgroepen.”

Verstraten wil zonder data nog geen uitspraken doen over hoe de ‘klimroutes’ zich in de toekomst gaan ontwikkelen. Of leerlingen willen doorstromen naar havo of vwo, is van veel factoren afhankelijk. “Aanleiding voor ons onderzoek was ook dat stapelen zo weinig voorkwam in Nederland. Het werd in de loop der jaren ook steeds minder. Dat kan een positieve oorzaak hebben, namelijk dat er beter passende adviezen zijn uitgedeeld, en leerlingen dus meteen al op het juiste niveau uitkwamen. Maar waarschijnlijk heeft ook een rol gespeeld dat vmbo’ers eerder voor het mbo dan voor de havo zijn gaan kiezen. Brede brugklassen, het leenstelsel: het kan allemaal van invloed zijn op een onderwijsloopbaan.”

