Wie het niet snapt, kijkt video’s van Math with Menno of Juf Aminozuur

Menno Lagerwey (29) uit Haarlem. Fulltime online docent wiskunde bij YouTube-kanaal Math with Menno

“Ik was vroeger gewoon docent op een middelbare school. Bij wiskunde, zeker in de bovenbouw, gaat de stof heel snel. Je moet er als een gek doorheen. Als leerlingen afwezig waren, hadden ze meteen een achterstand. Eerst liet ik ze dan een uurtje terugkomen in de middag, maar als je iedereen wil helpen heb je er zo een tweede baan bij. Ik wist dat ik dit slimmer moest doen dus ging ik video’s maken. Eerst zette ik ze op Facebook, toen dat nog hip was. Dan zei ik: check de video even als je er niet was. Dat werkte goed.

“Inmiddels heb ik op Youtube bijna 116.000 abonnees en kijken er dagelijks 150.000 mensen. Sinds twee jaar sta ik niet meer voor de klas en leef ik van mijn YouTube-video’s. Ik kom ook nog regelmatig op scholen voor examentrainingen. Ik ben bijna twee meter lang en val daarom nogal op. Soms willen leerlingen een handtekening of op de foto met me, terwijl ik ook maar gewoon een wiskundeleraar ben. Mijn concept is nooit veranderd. Wat ik doe is redelijk amateuristisch. Het is ik, en een bord. Ik wil het simpel houden. Het probleem bij wiskunde is vaak de grafische rekenmachine. Daar krijg ik veel vragen over. Leerlingen vinden het lastig om te bepalen hoe ze die moeten gebruiken. Verder verandert de lesstof nauwelijks en gebruikt iedereen hetzelfde boek, dus blijven de video’s lang actueel.”