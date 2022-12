Wie denkt dat het wel meevalt met de telefoons op school, is al tien jaar niet meer in een klas geweest

Het lesuur is ongeveer twintig minuten onderweg en ik begin maar eens te tellen. Eén, twee, drie, vier leerlingen zitten een soort race-spelletje te spelen op hun iPads. Ze bewegen hun vingers nauwelijks, maar vanuit mijn positie is het goed te zien. Verder: drie leerlingen verversen onder de tafel hun Insta of TikTok en tenminste twee meiden hebben achter een grote haarbos hun Airpods in. Voorin het klaslokaal hangt bij een verder lege telefoontas een bordje: ‘we zien ze niet, we horen ze niet’.

Deze apparaten dragen bij aan minder leren, minder werkplezier, meer conflict tussen leraren en leerling en daarmee aan het lerarentekort en kansenongelijkheid. Wie denkt dat het allemaal wel meevalt is al tien jaar niet in een klaslokaal geweest.

Op sommige scholen is er goed en breedgedragen beleid. Leerlingen doen automatisch hun telefoon in een daarvoor bestemde bak of tas of de apparaten moeten aan het begin van de dag in een kluis. Laptops blijven uit totdat ze echt nodig zijn in de les en dan wordt er meegekeken op de schermen.

De weg van de minste weerstand

Maar de meeste scholen kiezen de weg van de minste weerstand: ze laten het iedere leraar zelf uitzoeken. Telefoontassen en beleid rond digitale apparaten, zoals ‘we zien en horen ze niet’ is er inmiddels overal wel, maar werkelijke ondersteuning en een gezamenlijke uitvoering ontbreekt.

Het resultaat? Leraren met natuurlijk overwicht of jaren ervaring hebben ermee leren omgaan. Leerlingen weten hoe ver ze kunnen gaan. Collega’s met minder autoriteit hebben er wel last van, maar denken dat het aan hen ligt en dat ze het zelf moeten oplossen.

Neem de leraar-in-opleiding die ik observeerde. Hij heeft onmiskenbaar talent en wordt gewaardeerd door de school (en zijn opleider). Streng zijn op de apparaten vindt hij lastig: het verstoort de prille band met de klas en juist vanuit een goede relatie wil hij leerlingen motiveren. Tegelijkertijd ziet hij simpelweg niet alles.

Verslavende spelletjes

En neem de negen afgeleide leerlingen in zijn les. Op de langere termijn willen ze heus graag dit cruciale jaar halen en als ze zich er even toe zetten zijn ze best geïnteresseerd in de lesstof. Maar op korte termijn worden ze aangetrokken door een verslavend spelletje en willen ze weten wat er gebeurt op de socials.

Dus leren ze minder, vooral leerlingen die géén bijles krijgen. En wanneer de maat toch vol is rest niks anders dan conflict tussen leerling en leraar, wat leidt tot minder werkplezier.

Leraren (vooral de ervaren collega’s) moeten het samen doen, dat moge duidelijk zijn. Maar de rest van de sector kan ook helpen: de Kamer zou voor een telefoonverbod kunnen stemmen (helaas stemden ze laatst tegen). De besturen, opleidingen en lerarenorganisaties zouden overal van de daken kunnen schreeuwen dat telefoons buiten het lokaal horen en dat tablets en laptops alleen op tafel komen wanneer de leraar dat aangeeft.

Want ondertussen zien en horen we ze wel. Constant.

