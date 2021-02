Wethouders willen snel een actieplan om de jeugd perspectief te bieden

Wethouders jeugd maken zich ernstig zorgen over de situatie van kinderen en jongeren in deze lockdown. Ze roepen het Rijk op om, met net zoveel urgentie als momenteel bedrijven financieel worden gesteund, ook jongeren weer perspectief te geven. Dat gaat verder dan alleen het heropenen van de scholen.

De oproep wordt al gesteund door wethouders uit twintig kleine en middelgrote gemeenten, waaronder Groningen, Heerenveen, Zutphen en Harlingen, zegt initiatiefnemer Reshma Roopram, wethouder jeugd in Barendrecht. Maandag verspreidt ze haar brief onder alle gemeenten. Ze hoopt op nog bredere steun.

De wethouders roepen het kabinet op om binnen vier maanden met voorstellen te komen die de “opgelopen achterstanden herstellen” en een “kansrijk, veilig en gezond opgroeien waarborgen”. Dat zou in samenspraak moeten gebeuren met gemeenten, hulpverleners en jongeren zelf.

Tijd voor actie

De wethouders sluiten zich met hun oproep aan bij eerdere pleidooien voor een ‘deltaplan jeugd’ van kind- en jeugdpsychiaters. Volgens Roopram liggen er al genoeg goede ideeën, bijvoorbeeld over maatregelen voor het onderwijs van wethouders van de vier grote steden. Nu is het tijd voor actie. “Het gaat vooral om het bieden van perspectief. Ik hoor van jongeren dat ze zich zorgen maken dat ze niet overgaan omdat ze geen stage kunnen krijgen, of dat ze gestrest zijn over slechte cijfers die wel meetellen, terwijl het les krijgen op afstand niet altijd goed gaat. Er is behoefte aan duidelijkheid: hoe moet het verder met school, met werk, met studeren, met hun toekomst.”

Het geld dat het Rijk al beschikbaar stelde, bijvoorbeeld voor jeugdparticipatie en tegen jeugdwerkloosheid, is niet voldoende, vindt de wethouder. Daarmee wordt niet alle jeugd bereikt. Bovendien gaat het volgens haar niet alleen om geld. Oplossingen liggen mogelijk ook elders. “We houden erg vast aan de regels die we kennen. Dán zijn de schoolvakanties, zó moet je een stage doen. Misschien wordt het tijd om flexibeler om te gaan met datgene wat we nu van de jeugd verwachten.”

Hans Spigt, voorzitter van Jeugdzorg Nederland, deelt het gevoel van urgentie met de wethouders. Hij ziet hoe kinderen en jongeren in deze tweede lockdown nog meer onder druk staan. “Je merkt dat het voor sommige kinderen heel moeilijk is om geen perspectief te hebben. Ze missen het contact met leeftijdgenoten, ze voelen zich geïsoleerd of hebben het idee er niet meer bij te horen.”

Angsten, depressieve gevoelens en onzekerheid

Volgens hem gaat het om een brede groep: de kinderen die al in een moeilijke thuissituatie zitten en die buitenshuis geen uitlaatklep hebben. Maar minstens zo zorgelijk is wat hem betreft de kinderen met wie het voor de coronacrisis goed ging, maar die nu plots kampen met angsten, depressieve gevoelens en onzekerheid. “De eerste groep hebben we over het algemeen al goed in beeld, de nieuwe groep nog niet.” Overigens zijn er ook jongeren die goed gedijen bij de huidige situatie, juist omdat ze minder prikkels en druk ervaren, benadrukt hij.

Spigt vindt het goed dat wethouders jeugd nu het initiatief nemen voor een actieplan. Er kunnen volgens hem snel concrete stappen worden gezet om de huidige situatie te verzachten, zoals lege cafés openstellen voor activiteiten met kinderen. Maar Spigt pleit ook voor een plan voor de langere termijn, een ‘exitstrategie’ die veel verder kijkt dan de heropening van basisscholen volgende week. “Wat gebeurt er na deze crisis? Hoe gaan we om met kinderen die echt grote achterstanden hebben op school? En hoe gaan we de nazorg organiseren voor kinderen die met huiselijk geweld te maken hebben gehad of die met mentale problemen kampen en depressief zijn? Over dat soort vragen moet nu worden nagedacht.”

