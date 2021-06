Werken waar het lerarentekort het ergst is: deze twee jonge leraren kozen bewust voor een ‘lastige’ school

In sommige wijken kan een leerkracht meer zijn dan de man of de vrouw voor de klas. “Ik ben voor sommige kinderen een van de weinige stabiele factoren in hun leven”, zegt Nathan Mandemba (21), meester van de groepen 3 en 4 op een basisschool in Rotterdam-Zuid. Dat maakt het werk weliswaar bij vlagen zwaar, zegt hij, maar ook uitdagend en ontzettend dankbaar.

Mandemba studeerde dit jaar af aan de Christelijke Hogeschool Ede en koos samen met klasgenoot Cato Overeem (21) heel bewust voor een baan in Rotterdam-Zuid. Een wijk waar veel armoede heerst en leerlingen kampen met taalachterstanden en lastige thuissituaties. “Tijdens onze opleiding vonden we het een mooie uitdaging om breder te kijken, het avontuur aan te gaan”, zegt Overeem. Het begin was zwaar. Tijdens hun stage overwogen de twee meermaals te stoppen in Rotterdam en voor de gemakkelijke weg te kiezen. Maar ze bleven, zetten door en willen nu niet meer weg.

Een opvallende keuze, want in de huidige arbeidsmarkt, waar de onderwijsbanen voor het oprapen liggen, kiezen leraren vaker voor scholen met een minder ingewikkelde en diverse leerlingenpopulatie. Het lerarentekort is het grootst op die plekken waar kinderen hen het hardst nodig hebben. Maandag waarschuwden wethouders van de grote steden ook nog eens dat de aangekondigde 8,5 miljard euro om corona-achterstanden weg te werken het verschil tussen scholen alleen maar zou kunnen vergroten.

Voor deze kinderen het pad uitzetten

Aan deze twee jonge twintigers zal het niet liggen. Ze werken niet op dezelfde school, maar wel in dezelfde wijk en herkennen elkaars verhalen. “Dat heb je heel mooi verwoord”, zegt Mandemba als Overeem uitlegt waarom juist deze school haar werk de moeite waard maakt. “Ouders hebben het lastig, ze moeten heel hard werken of zijn alleen, en ik ben de stabiele factor. Ik maak me soms zorgen om de kinderen. Veel meer dan als ik op een andere school had gewerkt. Maar ik kan ook veel meer voor ze betekenen.”

Kinderen uit stabiele gezinnen en met ouders die hen kunnen stimuleren redden zich over het algemeen wel in de wereld, zeggen de twee leerkrachten. Mandemba: “Een goede leraar kan veel invloed hebben op wat voor mens je wordt. Juist voor deze kinderen kun je het pad uitzetten.”

De juf en meester brengen niet alleen kennis over op de kinderen, zelf leren ze ook van de leerlingen. “Ik ben veel dankbaarder geworden”, zegt Mandemba. “Deze leerlingen zijn ook veel dankbaarder, het hoeft niet altijd maar ‘meer, meer’ te zijn. Toen ik geslaagd was, had ik voor iedereen waterpistooltjes gekocht. Dat had ik op een andere school waar ik stage liep ook gedaan en die kinderen vonden het best leuk. Maar deze leerlingen vonden het geweldig. We deden een watergevechtje en meerdere kinderen kwamen naar me toe en zeiden dat ze deze middag nooit meer gingen vergeten.”

Fijn team en goede werkgever cruciaal

Om dit werk vol te houden zijn een fijn team en een goede werkgever cruciaal, zeggen de twee. “Als ik het zwaar vind, haal ik veel steun uit het contact met collega’s”, zegt Overeem. “We bieden kinderen een veilige plek, maar dat is het team op school ook.”

Tegen andere leerkrachten willen de twee alleen maar zeggen; ga er een keer voor. Probeer het, en zet door. “Als wij het alleen maar een beetje geprobeerd hadden, zaten we hier nu niet”, geeft Overeem toe. “Maar ik zou het echt niet meer anders willen.” Ze zegt het met grote stelligheid: “Ik gun iedere leraar een ervaring als die van ons.”

