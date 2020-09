Wel of geen mondkapje? Onderwijsinstellingen zijn in de war. ‘Het is een juridisch schemergebied’

Bij de Haagsche Hogeschool moet binnen het mondkapje op. Maar bij het iets verderop gelegen ROC Mondriaan hoeft dat niet. Datzelfde geldt in Rotterdam: bij het Albeda College en de Erasmus Universiteit niet, bij de Hogeschool Rotterdam zeer waarschijnlijk wel. En ook in Amsterdam: de Hogeschool van Amsterdam adviseert wel mondkapjes te dragen, de Universiteit van Amsterdam niet.

Kortom, het advies om in de vier regio’s in ‘publieke ruimtes’ een mondkapje te dragen, zorgt voor veel verwarring. Want je moet er dus wel eentje op in horecazaken, musea, bibliotheken en overheidsgebouwen, maar geldt dat ook voor scholen en universiteiten? Je zou kunnen zeggen van wel, omdat ook daar mensen in principe vrij in en uit kunnen lopen.

“Het is een juridisch schemergebied of wij nu een publieke ruimte zijn of niet”, zegt collegevoorzitter Ron Bormans van de Hogeschool Rotterdam. Volgens hem zijn de gangen, de leercentra en de restaurants dat wel. Daarom neigt hij er ook naar een mondkapjesplicht in te stellen, al moet dat nog officieel in een vergadering worden kortgesloten.

Het Rotterdamse Albeda College is daarentegen van mening dat de mbo-school niet onder de definitie van publieke binnenruimte valt. Maar de woordvoerder stelt ook dat de definitie een grensgeval is. “Dat maakt het ingewikkeld. Wij kunnen niks anders doen dan de regels volgen die we begrijpen. Dus stellen we mondkapjes niet verplicht, maar als personeelsleden en studenten ze wel willen dragen, staat dat ze natuurlijk vrij. Wel worden ze gebruikt tijdens praktijklessen en in de lift, dus op plekken waar we de anderhalve meter niet kunnen waarborgen.”

Een stapje extra

De TU Eindhoven twijfelt nog en gaat eerst in overleg met de veiligheidsregio. TIO Hogescholen, die in onder meer Eindhoven, Rotterdam als Amsterdam zit en zowel mbo- als hbo-opleidingen aanbiedt, stelde mondkapjes al eerder verplicht. “We hebben eigen mondkapjes met ons logo voor studenten die ze niet bij zich hebben”, aldus een woordvoerder. “Het masker moet op tijdens het verplaatsen, dus in de gangen en de pauzes, en mag af als je zit. Op het punt van veiligheid vonden we het goed om een stapje extra te zetten.”



Over het algemeen is er in het mbo, hbo en het wo positief gereageerd op de coronamaatregelen. Universiteitenvereniging VSNU is naar eigen zeggen blij met het standpunt van het kabinet, en dat het onderwijs gewoon door kan gaan. De MBO Raad noemt het ‘fantastisch’ dat er geen extra maatregelen zijn afgekondigd voor het onderwijs en ook de Vereniging Hogescholen reageert positief, al zeggen zij ook ‘waakzaam te blijven’.

Volgens het ministerie van OCW is het niet nodig een mondkapjesplicht te adviseren in het mbo en hoger onderwijs. “Het onderwijs is een besloten ruimte, dus daar hoeft het niet”, zegt woordvoerder Michiel Hendrikx. “Bovendien wordt maar deels fysiek onderwijs gegeven op de locatie en dus is anderhalve meter afstand houden voor nu voldoende.” Maar zou juist mét een mondkapjesplicht niet méér fysiek onderwijs kunnen worden gegeven? Dat is op de zaken vooruitlopen, vindt Hendrikx. “Het Outbreak Management Team komt nog met een aanvullend advies over de mondkapjes. De anderhalve-meter-maatregel is nu vooralsnog het belangrijkste voorschrift.”

Lees ook:



Onder middelbare scholieren vinden corona-uitbraken plaats, en dat viel te verwachten

Scholen zitten niet te wachten op meer veiligheidsmaatregelen. Wel op meer testen en duidelijker richtlijnen bij uitbraken.

Hoe zinvol is het dragen van een mondkapje?

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam roept op tot het dragen van een mondkapje in alle publiek toegankelijke binnenruimtes, dus niet alleen in de winkels. De burgemeesters van Rotterdam, Den Haag en Eindhoven houden een vergelijkbaar pleidooi. Maar is er al hard bewijs voor het nut van het dragen van een mondkapje?