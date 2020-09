Wel naar school, niet naar feestjes. Hoe leg je dat uit aan je puber?

Het inleveren van vrijheden vanwege corona blijft lastig voor tieners. Zeker als de verschillende regels soms moeilijk te rijmen zijn.

Al maanden hebben we allemaal te maken met maatregelen vanwege het coronavirus. “We vragen onze dochter van zestien om zich te houden aan alle adviezen, net als wij zelf proberen te doen. Afgelopen zomer hebben we de teugels iets laten vieren, maar nu de maatregelen strenger zijn hanteren we die. Onze dochter mag bijvoorbeeld niet meer naar vriendinnen waar ze met meer dan vier bij elkaar zijn”, vertelt een vader.

“Tijdens de lockdown konden we goed uitleggen waarom bepaalde regels gelden, maar dat vinden we steeds lastiger. Het leidt geregeld tot ruzie thuis. Onze dochter redeneert: ‘Ik mag niet naar een feestje, maar wel naar school waar ik naast diezelfde vriendinnen zit die afgelopen weekend samen waren. Dan raak ik toch net zo goed besmet als zij corona hebben opgelopen? Er zijn al kinderen besmet op school. Waarom kan ik mijn vriendinnen buiten school niet zien?’ Wij snappen dat het lastig is en we begrijpen dat we veel van onze kinderen vragen. Toch vinden we haar nog te jong om haar eigen hierin afwegingen te maken.”

Argumenten wegen is lastig

“Inderdaad, voor een 16-jarige is het uiterst lastig om verschillende soorten argumenten en perspectieven naast elkaar te zetten en die goed te kunnen wegen”, zegt Jelle Jolles, hoogleraar neuropsychologie en auteur van het onlangs verschenen boek ‘Leer je kind kennen. Over ontplooiing, leren, denken en het brein’.

“Vergis je niet, pubers zijn ongelooflijk goed in het naar hun doel toe redeneren”, aldus opvoedcoach Marina van der Wal. “Het is lastig om die discussie te winnen. De overheid houdt bij haar adviezen helaas geen rekening met dit soort ‘logische’ argumenten van jongeren.” Als er dan ook nog bekende Nederlanders zijn die roepen dat ze niet meer meedoen aan de coronamaatregelen, is het voor een puber soms moeilijk te rijmen en te begrijpen.

Toch is het goed dat ouders voet bij stuk houden en uitleggen waarom ze vinden dat hun kind zich aan de maatregelen moet houden. “Leer haar om argumenten te wegen”, zegt Jolles. “In dit geval, een antwoord op haar verzuchting dat het niet te begrijpen is dat ze niet naar vriendinnen thuis mag gaan, maar wel met hen in de klas zit: met veel mensen in een niet zo grote woonkamer die niet goed geventileerd is en waar je om elkaars schouders hangt, dat is anders dan elkaar op school treffen waar meer afstand mogelijk is.”

In redelijkheid van gedachten wisselen, voor zover dat lukt met een tiener. Jolles: “In deze situatie ben je als ouder meer een soort mentor. Neem de verschillende argumenten door en zorg dat ze hun eigen mening leren vormen. Als tien mensen van mening zijn dat de aarde plat is, betekent dat natuurlijk nog niet dat de aarde plat is.”

Knuffelende minister

Het kan zeker geen kwaad om je als ouder kwetsbaar op te stellen. Jolles: “Als ouder kun je best zeggen: ‘Ik weet niet alles, maar laten we geen ruzie maken over wie er gelijk heeft. Better safe than sorry’.”

Niemand heeft alle wijsheid in pacht als het gaat over het bestrijden van het coronavirus. “Maar je baseert je op de adviezen van deskundigen en de overheid, die komen niet zomaar uit de lucht vallen”, zegt Van der Wal. “Als ouders de regels ondermijnen, gaat het mis. Als een minister gaat knuffelen op zijn bruiloft, dan gaat de natie zich als een puber gedragen. Het schept verwarring. Dus ouders moeten het goede voorbeeld geven.”

Natuurlijk is er ook begrip, het is immers balen dat je niet samen kunt komen. Van der Wal: “Kijk wat je je tieners wel kunt bieden. Een gezellige filmavond met een vriendin, er zijn heus leuke dingen te bedenken.”

