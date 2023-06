Weinig vertrouwen in onderwijsminister Wiersma, maar misschien is dat juist zijn strategie

Schoolleiders en leraren oordelen opvallend hard over minister Dennis Wiersma, blijkt uit een enquête van Duo onderwijsonderzoek & advies.

Als iemand de onderwijssector uit het ‘vergadermoeras’ zou kunnen trekken, dan zou het de ambitieuze minister Dennis Wiersma (VVD) wel zijn. De liberaal met vakbondservaring werd bij zijn aantreden met enthousiasme begroet door onderwijsbestuurders en leraren. Toch ligt er nu een enquête onder 500 schoolleiders en 800 leraren die een veel minder rooskleurig beeld van Wiersma’s populariteit toont. Slechts 6 procent van de schoolleiders spreekt ronduit vertrouwen uit in de minister.

De enquête van Duo onderwijsonderzoek & advies maakt onderscheid tussen schooldirecteuren in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Van de eerste groep heeft 32 procent helemaal geen vertrouwen in Wiersma, van de directeuren van middelbare scholen is dat maar liefst 40 procent.

Leraren zijn iets positiever, al heeft slechts een schamele 8 procent van de leerkrachten in het basisonderwijs vertrouwen in de minister, in het voortgezet onderwijs is dat 13 procent. Om en nabij de helft geeft hem het voordeel van de twijfel (53 procent in het po en 47 procent in het vo).

Publicaties over jarenlange woede-uitbarstingen

Niet bekend is waarom de ondervraagde schoolleiders en docenten zo weinig vertrouwen hebben. Het was toeval, zegt de woordvoerder van Duo onderwijsonderzoek & advies, dat de enquête werd uitgestuurd kort na de aankondiging van Wiersma dat hij strakker de regie wil gaan nemen bij de financiering van scholen. Deze boodschap wekte de toorn van besturen van vooral middelbare scholen.

Kort daarop verschenen de eerste publicaties over de jarenlange woede-uitbarstingen van de minister jegens zijn medewerkers en ambtenaren, waarvoor hij zich publiekelijk moest verantwoorden. Dit heeft zijn aanzien mogelijk geschaad.

Bovendien kondigde Wiersma vervolgens aan het ‘flexcircus’ van tijdelijke contracten in de onderwijssector te willen aanpakken. Volgens deskundigen werkt hij daarmee aan ‘de oplossing voor een niet-bestaand probleem’. “Deze ontwikkelingen zullen van invloed zijn geweest op de uitslag”, denkt de woordvoerder van adviesbureau Duo (niet te verwarren met de uitvoeringsorganisatie voor het onderwijs).

Daadkracht als stoerdoenerij

Wiersma scoort in deze enquête erg hoog op daadkracht: ongeveer de helft van de schoolleiders vindt dat hij van aanpakken weet.

De VO-Raad ziet dit vooral als ‘stoerdoenerij’. De helft ziet bij hem ‘hart voor het onderwijs’, maar de visie die hij hierbij hanteert, boezemt minder waardering in: een op de vijf ziet een goede visie bij hem.

De enquête toont dat de minister de afgelopen tijd geen vrienden heeft gemaakt bij de bestuurders van vooral het voortgezet onderwijs. Dat zou een gevolg van zijn strategie kunnen zijn om ‘wissels om te zetten’ in een sector die berucht is om zijn logheid.

Door als overheid strakker de hand te gaan houden aan bijvoorbeeld de verdeling van het geld en het te voeren personeelsbeleid zou de minister politieke doelstellingen makkelijker kunnen afdwingen. Denk daarbij aan verbetering van taal- en rekenonderwijs, burgerschapsvorming en het wegwerken van het lerarentekort.

Basisvaardigheden verslechterd, kansenongelijkheid gegroeid

Dit is wennen voor een sector die in Nederland juist heel veel vrijheid heeft. Van Wiersma’s voorganger Arie Slob werd bij zijn vertrek gezegd dat hij vooral ‘heel veel thee heeft gedronken’. Onderwijswetenschapper Melanie Ehren constateerde in deze krant dat Wiersma de confrontatie zoekt in plaats van de harmonie, en raadde hem dit af. Als overheidsbeleid in het veld niet gedragen wordt, gaat het nooit werken, is het credo in het onderwijs sinds het rapport van de Commissie Dijsselbloem uit 2008.

Maar sindsdien zijn de basisvaardigheden van leerlingen verslechterd en is de kansenongelijkheid gegroeid. Anders dan de schoolbesturen, vond lerarenvakbond Aob het juist ‘sterk’ van Wiersma dat hij de regie naar zich toe durft te trekken en ‘eindelijk de grote systeemfouten aan de kaak durft te stellen’.

De bond wijst er wel op dat Wiersma’s opdracht zo groot is dat hij die niet voor elkaar krijgt in één kabinetsperiode. Mogelijk verklaart dit ook waarom leraren het enthousiasme van hun vakbond niet helemaal lijken te delen.

