Wat staat de Oekraïense leerlingen in Nederland te wachten? ‘Het zal wel drukker worden’

Op De Fontein in Breda druppelen ze nog maar langzaam binnen, de nieuwe Oekraïense leerlingen. “Het zijn eigenlijk alleen nog de kinderen die hier via relaties of bekenden terechtgekomen zijn”, vertelt directeur Nicolette Rooimans van de school voor ‘eerste opvang anderstaligen’. In de Baronie (Breda en omstreken) is De Fontein de eerst aangewezen school voor kinderen tussen zes en twaalf jaar die de taal niet spreken. “We verwachten hier 2000 vluchtelingen, groepen die vaak bestaan uit een oma, een moeder en twee kinderen”, zegt Rooimans. “Als die eenmaal zijn opgevangen in De Koepel (de voormalige gevangenis, red.), zal het hier wel drukker gaan worden.” Uit voorzorg is de lerarenkamer al omgebouwd tot extra klaslokaal.

Wat staat de Oekraïense leerlingen in Nederland te wachten, en wat kunnen de scholen van deze leerlingen verwachten? Op De Fontein, waar leerlingen van 42 nationaliteiten zitten, kunnen de speciaal bevoegde docenten aan de manier waarop een kind een tekst in de eigen taal leest goed inschatten wat het leesniveau is. Leerlingen met hetzelfde niveau worden samengevoegd, of zij nu zes of tien jaar oud zijn, Afghaans, Syrisch of Oekraïens.

Het schrift is een uitdaging

Het Latijnse schrift zal voor de Oekraïense kinderen, die cyrillisch gewend zijn, wel even wennen worden. “We beginnen dus voor iedereen op groep 3-niveau met het leren van letters”, zegt Rooimans. “Al zal het wel iets sneller gaan. Na een jaar hopen we de leerlingen met alle vakken – technisch lezen, spelling en rekenen – zoveel mogelijk op niveau te krijgen, zodat ze kunnen uitstromen naar regulier basisonderwijs. Het hoofddoel van de eerste opvang is het aanspreekbaar maken van de leerlingen in de Nederlandse taal. We geven ze een echt taalbad.”

Het Oekraïense ministerie van onderwijs biedt nog altijd online lessen aan kinderen op de vlucht. Maar op De Fontein gaan ze daar geen gebruik van maken, schat Rooimans in. “We weten niet hoe lang die lessen nog doorgaan. En bovendien, ook al willen de families snel terug: in Nederland zijn wij verplicht ze Nederlandse les aan te bieden. Wij gaan ze laten meedraaien in het Nederlandse onderwijssysteem.” Wel zou Rooimans graag hulp hebben van Oekraïense leerkrachten.

Als op De Fontein de plekken op zijn, zijn er in de regio nog zo’n tien scholen met expertise op het gebied van onderwijs aan anderstaligen. Kleuters mogen op iedere basisschool instromen. Als er dan nog te weinig plaatsen zijn, legt Rooimans uit, dan wil de overheid op speciale locaties inzetten op een mix: een derde van de tijd Nederlands, een derde Oekraïens en een derde activiteiten voor sport en cultuur. “Tot er hier plek is.”

Minister Wiersma voor primair en voortgezet onderwijs noemde de instroom van Oekraïense vluchtelingenkinderen in het Nederlandse onderwijs zondag een pittige klus. In het praatprogramma WNL op Zondag sloot hij niet uit dat er onbevoegde leraren voor de klas zullen komen. “We hebben niet van vandaag op morgen een nieuwe school staan, dus soms zullen we creatief moeten zijn.”

Het schoolsysteem is vergelijkbaar

Oekraïense leerlingen vormen op zich geen bijzondere uitdaging voor de Nederlandse leerkrachten. Vanaf zes jaar moet een Oekraïens kind vier jaar naar de basisschool, dan vijf jaar naar de middenschool en drie jaar naar het gespecialiseerde voortgezet onderwijs. De resultaten voor rekenen en taal liggen rond het gemiddelde van ontwikkelde landen. Opvallen doet Oekraïne vooral op drie punten: leraren hoeven minder lang te wachten tot de klas stil is, de leerlingen verzuimen vaker en vijftienjarigen zijn bovengemiddeld vaak tevreden met hun leven.

Rooimans maakt zich in Breda ondertussen klaar om de Oekraïense leerlingen een goede basis in het Nederlandse onderwijs te geven: “We houden er nu rekening mee dat ze twee jaar gaan blijven, en dat een aanzienlijk deel nooit meer terugkeert.”

Problemen in het Oekraïense onderwijs Het Oekraïense onderwijs heeft vooral in de Donbas en de Krim last van de politieke onrust. Corruptie teistert bovendien de onderwijsinstellingen, vooral op universitair niveau maar ook in het funderend onderwijs. In de aanpak ervan is weinig vertrouwen: volgens een enquête uit 2019 van het Razumkov Centrum, een wetenschappelijk bureau voor politieke en economische studies, gelooft maar 20 procent van de Oekraïners erin. Veel studenten trekken naar het buitenland. In het Oekraïense onderwijs is veel strijd over het gebruik van minderheidstalen. In 2017 is een wet aangenomen die bepaalt dat scholen in gebieden waar Russisch, Hongaars of Roemeens voor leerlingen de moedertaal is, het Oekraïens de voertaal moet zijn. Veel aandacht voor andere talen, zoals Engels, is er vooralsnog niet.

Lees ook:

Op de nieuwkomersschool leren Afghaanse kinderen razendsnel: ‘Hier kun je echt iets betekenen’

Overal in het land verrijzen nieuwkomersschooltjes voor de Afghaanse kinderen die deze zomer met hun ouders naar Nederland vluchtten. In een paar weken zijn die uit de grond gestampt. ‘Het is ongelooflijk hoe gauw we hier dingen bereiken.’