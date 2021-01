Wat is de waarde van een diploma van onderwijsgigant NCOI?

NCOI suggereert dat studenten voor korte programma’s officiële diploma’s krijgen, terwijl die niet worden erkend door officiële instanties. Bij de Inspectie zijn daarover ‘signalen’ binnengekomen. ‘Het kan voorkomen dat termen die niet wettelijk beschermd zijn, zoals hbo, hbo-diploma en hbo-niveau, gebruikt worden zonder voldoende uitleg. Dat kan tot verwarring leiden en is niet wenselijk’, aldus de inspectie.

Op zijn website stelt NCOI dat zeker tientallen verschillende korte opleidingen een ‘diploma hbo van Hogeschool NCOI’ opleveren, wat geen officieel geaccrediteerd hbo-diploma is. Het lastige daarbij is dat de term ‘hbo-diploma’ niet beschermd is. Dat leidt volgens de inspectie tot een grijs gebied, waar studenten kunnen worden misleid.

Dat NCOI, verreweg de grootste aanbieder van volwassenenonderwijs, soms verwarring zaait over de waarde van zijn opleidingen blijkt uit onderzoek van onderzoeksplatform Investico voor Trouw, De Groene Amsterdammer en Het Onderwijsblad. Investico sprak ruim vijftig studenten, docenten en oud-medewerkers van NCOI. Volgens hen rekent het bedrijf hoge onvoorziene kosten aan studenten; zijn docenten vaak onbevoegde freelancers en wordt verwarring gezaaid over de waarde van diploma’s.

Formulering

NCOI zegt dat teksten die het op zijn website plaatst over niet-erkende diploma’s, zijn afgestemd met de Onderwijsinspectie. “Bovendien kan ik me niet voorstellen dat mensen denken dat een eenjarig hbo-programma gelijkwaardig is aan een volledige hbo-bachelor”, zegt directeur onderwijs Eric Verduyn. De Onderwijsinspectie ontkent dat NCOI alle formuleringen met hen afstemt. Bij eerder onderzoek heeft de Inspectie wel naar die teksten gekeken, ‘maar informatie van NCOI kan regelmatig wijzigen en wij kijken niet mee met elke nieuwe formulering.’

Docenten van NCOI klagen over werkomstandigheden en honorering, zo blijkt uit het onderzoek van Investico. Zo werden afgelopen voorjaar vergoedingen voor digitaal onderwijs verlaagd met 20 procent. Wegens corona hoefden docenten immers niet meer te reizen, redeneerde NCOI. Vrijwel geen van de docenten heeft een onderwijsbevoegdheid. Dat is inderdaad geen wettelijke vereiste, bevestigt de Onderwijsinspectie.

In 2019 maakte NCOI, dat jaarlijks aan ongeveer 200.000 mensen cursussen, opleidingen en trainingen geeft, 30 miljoen euro winst op een omzet van 250 miljoen euro. Op het gebied van volwassenenonderwijs is het instituut inmiddels vrijwel monopolist.

Soms blijkt een diploma van leerfabriek NCOI bitter weinig waard

De Onderwijsinspectie begint een onderzoek naar de kwaliteit van diploma’s van de private onderwijsinstelling NCOI. Volgens studenten en oud-medewerkers laat het onderwijs daar te wensen over. Alles draait om geld. ‘Toets inzien? 25 euro.’