Wat heeft de minister nodig om in actie te komen tegen de SvPO?

Nicole van Damme heeft al langer haar bedenkingen bij de School voor Persoonlijk Onderwijs in Amsterdam. Maar als haar dochter haar op een middag in paniek opbelt, is de maat vol. De dochter mag niet mee op de taalreis – een traditie waarbij de leerlingen van 4 havo een bezoek brengen aan een stad in het buitenland.

Van Damme heeft het volledige bedrag van 450 euro nog niet betaald “omdat ik wilde afwachten of de reis dit jaar wél door zou gaan. Vorig jaar gebeurde dat niet vanwege corona.”

Als Van Damme bij de directie aanklopt en aangeeft het resterende bedrag zo snel mogelijk over te maken zodat haar dochter mee kan, krijgt ze nul op het rekest. Schoolbestuurder Misha van Denderen reageert dat “de ouders aan het begin van dit schooljaar niet te kennen gegeven hebben dat hun kind mee wil. Het reisbureau heeft er dan ook geen rekening mee gehouden dat hun kind mee zou gaan.”

Ouders twijfelen aan de onderwijscapaciteiten

Volgens Van Denderen is de capaciteit bij de reisbranche vanwege corona beperkt. De Inspectie heeft de SvPO al eerder aangesproken op het buitensluiten van leerlingen. Wettelijk is dat niet toegestaan, ook als ouders de ouderbijdrage niet kunnen voldoen. Maar Van Denderen spreekt in deze context liever niet van een ‘ouderbijdrage.’ “Wij bieden educatieve reizen aan tegen een sterk gereduceerd tarief op momenten dat leerlingen vrij zijn.”

Voor Van Damme is dit de druppel. Ze wil haar dochter zodra het kan van school halen. “Het grote verloop van docenten, de onveilige sfeer, de slechte communicatie en nu de taalreis die niet doorgaat, dit kan niet.” Ze zoekt contact met bezorgde ouders en een ex-docent van andere vestigingen, en gezamenlijk praten ze woensdag met onderwijsminister Dennis Wiersma over de gang van zaken op de SvPO. De ouders twijfelen aan de onderwijscapaciteiten en visie van de directie.

Het ministerie van onderwijs “heeft grote zorgen over de school. Drie van de acht scholen waar deze bestuurder bij betrokken is, zijn zeer zwak”, reageert een woordvoerder. “De school in Utrecht al twee jaar. Dat betekent bijvoorbeeld dat als je op deze school zit en je meer uitleg en begeleiding nodig hebt, je dat op deze school niet krijgt waardoor je ontwikkeling stagneert.”

Belangenverstrengeling

Dat blijkt ook uit de acht rapporten die de onderwijsinspectie vorig jaar publiceerde. Daarin wordt bestuurder Misha van Denderen bovendien beticht van belangenverstrengeling. Hij gebruikte ook de ouderbijdragen om vastgoed (schoolgebouwen) te financieren.

De inhoud van een stapel nieuwe rapporten, waarin de financiering van het vastgoed wordt onderzocht, is nog niet openbaar omdat Van Denderen de Inspectie voor de rechter daagde. Dat de aantijgingen ernstig zijn, is duidelijk. De Inspectie greep de nieuwe rapporten aan om aangifte te doen tegen de bestuurder. Zodra die openbaar zijn zal het ministerie van onderwijs wat de vervolgstappen zijn.

“Wij kozen ooit voor de school vanwege de kleine klassen en de veilige omgeving”, reageert Helen Evertsz, die ook bij het gesprek met de minister aanwezig is. Haar dochter zit sinds begin dit schooljaar niet meer op de SvPO. “Ik heb geen vertrouwen in de kwaliteit van het onderwijs.”

Zonde, want het concept van de school – de kleine klassen en het weinige huiswerk – blijft haar aanspreken. De scholen mogen daarom niet dicht, zegt ze. Ze twijfelt aan de huidige strategie: het korten op de financiering zoals eerder bij de vestiging in Utrecht gebeurde. “Uiteindelijk gaat dat vooral ten koste van de leerlingen. Ik zou de minister willen vragen: wat heeft u nodig om in actie te komen tegen de directie?”

