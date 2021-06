Wat doe je als je dochter liever een jongetje wil zijn?

Een meisje zegt tegen haar ouders dat ze liever een jongetje wil zijn. Wat doe je daar als ouder mee?

Een 7-jarig meisje heeft niet zoveel met ‘meisjesdingen’. Ze speelt graag met jongens, draagt het liefst jongenskleren en ze spreekt regelmatig uit dat ze liever een jongetje wil zijn. “Wij gaan daarin mee en laten haar bijvoorbeeld de kleding aantrekken waar ze zich prettig in voelt”, vertelt haar moeder. Haar ouders vragen zich af wat het beste voor haar is. “In hoeverre gaan we mee in haar wens? Zou het bijvoorbeeld verstandig zijn om op school te vertellen dat ze liever een jongetje wil zijn en eventueel de stap naar een arts of genderkliniek te zetten? Of moeten we er juist nog niet te veel aandacht aan besteden op dit moment?”

Bij Transvisie, de belangenorganisatie voor transgenderpersonen, krijgen ze veel van dit soort vragen van ouders. “We horen vaak dat ouders het gedrag willen toestaan, maar dat ze zich ook zorgen maken”, vertelt Frank Dekkers, scholenvoorlichter bij Transvisie Go (Genderkind en ouders). “Is het gevoel van mijn kind oprecht en wat betekent dit voor mijn kind en voor de toekomst?”

“Het is om te beginnen heel fijn dat ouders hun kind de ruimte geven om te kiezen hoe ze zich wil kleden of waarmee ze wil spelen”, zegt Hedi Claahsen, hoogleraar Geslacht en Gender bij het Radboudumc in Nijmegen. Zij is coördinator van het expertisecentrum voor Geslacht & Gender dat zich als een van de twee transgenderklinieken in Nederland richt op kinderen en jongeren. “Het is prettig als ouders ruimte aan het meisje geven om zichzelf te kunnen zijn, dat kan meehelpen om te voorkomen dat kinderen klachten ontwikkelen.”

Jonge kinderen doen vaak al heel duidelijke uitspraken over hun genderidentiteit, weet Dekkers. “Het is oprecht, het zegt wat je kind op dit moment zou willen. Maar het zegt nog niet per se iets over de toekomst. Ons advies is altijd om je kind daar zo veel mogelijk in te volgen. Het is pijnlijk als ouders het gevoel ontkennen of de kop in willen drukken. Laat je kind zichzelf rustig ontwikkelen, misschien is het een fase, misschien ook niet.”

Een sociale transitie hoeft op dit moment nog niet gestimuleerd te worden, vindt Claahsen. “Zolang ze verder goed in haar vel zit, is het prima. Als je op school vertelt dat ze liever een jongetje wil zijn en ze verandert in de loop van de tijd van gedachten, dan rem je het kind ook in deze ontwikkeling.”

Uit studies blijkt dat een aanzienlijk deel van de jonge kinderen terugkomt op hun wens om van geslacht te veranderen. Transvisie Go ondersteunt ouders en kinderen die wel voor een sociale transitie kiezen, ook op jonge leeftijd. Dekkers: “Voor een groot deel van de kinderen voelt dat veel beter, zij willen echt al door het leven gaan in het gewenste geslacht.”

Als kinderen hun genderidentiteit proberen te verbergen, leidt dat over het algemeen tot meer problemen dan oplossingen. “Het laat zich niet verstoppen, andere kinderen voelen dat feilloos aan”, zegt Dekkers. “Openheid voorkomt pesten op school.”

Als het meisje zich verder goed voelt, hoeft ze niet naar de huisarts of andere vormen van hulp te zoeken. Dekkers: “De diagnose op zich dient geen doel, al is het misschien verstandig hulp te zoeken als er andere (psychische) problemen spelen.”

Sowieso wordt er bij een genderkliniek pas behandeling met hormonen gestart als kinderen beginnend in de puberteit zijn, meestal rond een jaar of tien”, vertelt Claahsen. “Met puberteitsremmers beginnen we pas als er een uitvoerige evaluatie heeft plaats gevonden.”

Tegelijkertijd kan de wachttijd voor een intake makkelijk een jaar duren, dus dat is wel iets om rekening mee te houden. Dekkers: “Door aandacht in de media en bekende Nederlanders die zich uitspreken, wordt het taboe op genderdysforie kleiner. Dat is prettig, het kan veel problemen voorkomen.”