Wat doe ik als mijn zoon naar iemand met een beperking wijst?

Een 5-jarig jongetje vroeg aan zijn vader waarom een ander kindje in de rij maar één ‘echt’ been had. Hoe maak ik beperkingen bespreekbaar, vraagt een vader zich af.

Vader en zoon (5) staan samen met warm weer in de rij bij de ijssalon. Wanneer het zoontje een wat ouder kind in de rij ziet staan, worden zijn ogen groot en vraag hij: ‘Papa, waarom heeft dat kindje een metalen been?’ De vader had geen idee wat hij moest antwoorden. ‘Hoe leg ik dat uit?’, dacht hij.

De vader: “Ik was bang dat het voor het kleine kind vervelend zou zijn als ik mijn zoon over zijn handicap zou vertellen, dus dat deed ik uiteindelijk buiten. Maar wat moest ik zeggen? Moest ik hem een standje geven? Mocht hij dat zomaar hardop vragen?”

“Als kinderen iets zien wat ze niet kennen, wekt dat nieuwsgierigheid op: ze zien iets anders dan ze gewend zijn en willen begrijpen wat er precies aan de hand is”, legt pedagoog Marianne de Wolff uit. “Als ouder bekruipt je een gevoel van schaamte. Jij weet immers dat dat kindje met een metalen been of een volwassene in een rolstoel er niets aan kan doen. Je hebt geleerd dat ze gelijkwaardig zijn en bent bang dat je kind iets kwetsends zegt.”

Mijn zoontje ziet dat jij een metalen been hebt

“Hoe iemand reageert als jouw kind iets vraagt over een zichtbare handicap, daar is geen pasklaar antwoord op. Sommige mensen kunnen boos worden, anderen leggen het juist graag uit. Later in alle rust terugkomen op de vraag, dat is prima”, zegt Yvette den Brok-Rouwendal, kinder- en gezinscoach.

“Het belangrijkste is dat je in ieder geval niet over een kind praat waar hij of zij bij is”, zegt De Wolff. “Soms voel je aan dat het kind of de ouders er misschien zelf iets over willen vertellen. Desnoods zeg je: ‘mijn zoontje ziet dat jij een metalen been hebt. Je hebt daar vast al heel vaak vragen over gekregen’. Doorgaans gaat de ouder van dat kind wel met je in gesprek als ze dat willen. Als ze niet willen, willen ze niet.” Ze geeft toe dat je zo’n gesprek niet altijd even makkelijk begint.

Den Brok, die zelf in een rolstoel zit, krijgt wel eens het advies van kleine kinderen dat ze naar het ziekenhuis zou kunnen gaan zodat ze weer zou kunnen lopen. “Dat vind ik alleen maar lief. Naar mijn idee zijn kinderen juist heel onbevangen en accepteren ze alles wat ze zien en meemaken.”

Kinderen moeten juist leren dat het normaal is

De vader wil duidelijk maken dat een beperking niet ‘raar’ is en weet niet hoe hij het wél moet uitleggen. Één ding is duidelijk: een standje geven of roepen dat je kind niet moet staren werkt vaak averechts. Den Brok-Rouwendal: “Negeer de vragen van je kind niet. Leg het uit. Zo leert je kind dat het hebben van een beperking niets is om je voor te schamen. Kinderen moeten juist leren dat het normaal is.”

“Door eerlijk en open vragen van je kind te beantwoorden over de verschillen die een kind opmerkt, maak je diversiteit bespreekbaar. Maar benadruk naast de verschillen ook de overeenkomsten”, zegt De Wolff. Als je kind opmerkt dat een ander kindje steeds met zijn hoofd draait, kan je uitleggen dat zijn hoofd anders beweegt dan dat van jullie. Dat hij waarschijnlijk een spierziekte heeft. Maar net als jouw kind heeft hij een knuffel, een coole rugzak en gaat naar school. “Zo stimuleer je het inlevingsvermogen van jouw kind en leer je ze beter omgaan met diversiteit: mensen die er anders uitzien, doen toch veel hetzelfde als jij.”

Den Brok schrijft zelf kinderboeken waarin een van de hoofdpersonen in een rolstoel zit. Kinderen en volwassenen komen op straat nauwelijks mensen tegen met een beperking. “Daardoor blijven mensen met een beperking een vreemde eend in de bijt. Dat is niet goed”, vindt Den Brok: “Door verhalen te lezen over leeftijdgenoten met een handicap die avonturen beleven, leert een kind dat het normaal is én hoe je met een handicap leeft.”