Waarom zou je naar de universiteit gaan als je geen wetenschapper wil worden? ‘Ik wil de praktijk zien’

Toen ze van de middelbare school kwam, wilde Josephine Pel (19) theorie én praktijk. Die combinatie vond ze op de academische lerarenopleiding primair onderwijs, waarbij ze tegelijkertijd een hbo- en universitair diploma haalt. “Ik heb eerst puur naar de Pabo gekeken, maar daarmee kun je alleen lesgeven, niet doorgroeien.” Terwijl ze het ook leuk zou vinden om scholen advies te geven, lesmethodes te ontwerpen en onderwijsvernieuwingen door te voeren.

Het is kenmerkend voor de jongeren die de afgelopen jaren hun vwo-diploma haalden. Zij kiezen steeds vaker voor de universiteit in plaats van (enkel) de hogeschool, ook als ze later een behoorlijk praktisch beroep willen uitoefenen. Deze groep hoort eigenlijk niet op de universiteit thuis, schreven universiteitsbestuurders in een recent adviesrapport. Het zou gaan om een op de zeven universiteitsstudenten.

Het is een discussie die onderwijshistoricus Pieter Slaman maar al te goed kent. Precies hetzelfde debat speelde een halve eeuw geleden namelijk ook al. In de jaren zestig en zeventig groeide het aantal studenten in grofweg hetzelfde tempo als nu. En ook toen zagen universiteiten en politici de massale toestroom als een bedreiging voor de klassieke universiteit waar de knapste koppen konden excelleren.

Het Hollandse Harvard kwam er nooit

“Je zag de decennia daarna een tegenbeweging ontstaan,” zegt Slaman. “Sommige universiteitsbestuurders pleitten voor verhoging van het collegegeld. Daarmee zou de universiteiten niet alleen kleinschaliger blijven, maar konden ze ook internationale topwetenschappers aantrekken.” Zo flirtte de Universiteit Leiden met het idee om een soort ‘Harvard aan de Rijn’ te worden, een plek waar academische uitblinkers hun hart konden ophalen.

Maar het Hollandse Harvard kwam er nooit. Zo’n elite-universiteit botst namelijk met een ander ideaal: de toegankelijkheid van het wetenschappelijk onderwijs. Een dure universiteit is vanzelf minder inclusief en maakt het vooral voor scholieren uit een achterstandssituatie veel moeilijker om op te klimmen. De huidige discussie is dus al eerder gevoerd en op niets uitgelopen, wil Slaman maar zeggen.

‘Ongemotiveerde en ongelukkige studenten’

Toch snapt hij wel dat universiteiten het anders willen. In zijn eigen colleges ziet hij regelmatig studenten die ongemotiveerd of ongelukkig lijken. “Ze vinden het theoretische onderwijs niet interessant, denken niet graag in abstracties, en ze vinden het irritant om de opgedane kennis continu in twijfel te trekken. Maar dat is wel waar zo’n academische studie voor is. Je moet hier niet komen als je precies van de docent wil horen hoe de wereld in elkaar zit.”

Het is tegen het zere been van Jeroen Janssen, onderwijswetenschapper aan de Universiteit Utrecht. Hij vindt het ‘tamelijk bizar’ dat de universiteiten stellen dat 15 procent van de studenten niet op de universiteit thuishoort. “Het verbaast me dat de universiteiten dit zonder enige onderbouwing zeggen. Het is niet bepaald een triviaal percentage. Je verklaart een groot deel van je studenten ongewenst.” En als die studenten nog geen academische grondhouding hebben, dan duidt dat volgens hem op falend onderwijs, niet op luie studenten.

Janssen vreest dat de uitspraak een onbedoeld effect heeft. “Zo’n statement brengt vooral de jongeren aan het twijfelen die toch al niet zo zeker zijn van hun zaak, bijvoorbeeld omdat ze als eerste in hun familie gaan studeren. Zij kunnen denken: ‘Dit zal wel over mij gaan, misschien hoor ik hier niet thuis’. Het doet de kansengelijkheid geweld aan.”

Dalend percentage vwo’ers kiest voor het hbo

De vraag is nu vooral: mogen en kunnen de universiteiten wel studenten weigeren? Op de korte termijn is het antwoord in ieder geval een volmondig ‘nee’. Universiteiten krijgen bijvoorbeeld subsidie op basis van het aantal studenten en afgestudeerden, waardoor groei juist wordt aangewakkerd. En er is wettelijk vastgelegd dat iedere scholier met een vwo-diploma mag doorstromen naar de universiteit.

Voorlopig is het dus enkel mogelijk om vwo-scholieren met zachte hand richting de hogescholen te duwen, bijvoorbeeld met betere studievoorlichting. Het is de vraag of dat lukt. Het percentage vwo’ers dat voor het hbo kiest, daalt al decennialang. Ging rond de millenniumwisseling nog een op de drie vwo’ers naar de hogeschool, nu is dat minder dan een op de vijf. Studievoorlichters wacht een monsterklus om het tij te keren.

Student Josephine Pel is in ieder geval tevreden met haar keuze voor de universiteit. “Ik dacht ook wel: ik heb gymnasium gedaan, is het niet een beetje zonde om voor de hogeschool te gaan? Het voelde niet écht zo, maar wel een klein beetje.”

Diba Sohrab: ‘Niet één medestudent gaat de wetenschap in’ Veel studenten zien hun universitaire studie als een soort beroepsopleiding en missen het academische vuur, vinden de universiteiten. Diba Sohrab (27) snapt dat wel. Ze is net aan de Universiteit Leiden afgestudeerd in belastingrecht. “Het is iets heel natuurlijks: als je zeven jaar hebt gestudeerd, dan wil je daarna iets anders. Ik wil nu de andere kant van het belastingrecht zien, de praktische.” “Aan de academische kant werk je heel uitgebreid, met voetnoten. De commerciële kant is juist heel kort en krachtig. Je gaat niet op zoek naar antwoorden op vragen die niemand stelt.” Geen van haar medestudenten wilde het onderzoek in. “Er zijn sowieso vrij weinig openstaande plekken binnen de universiteit. Mensen keren soms op latere leeftijd terug, maar meestal pas na de praktijk.” Daar komen nog andere praktische zaken bij: “In het bedrijfsleven kun je meer mensen vinden van jouw leeftijd.” En ook geld speelt een rol: “De salarissen liggen een stuk hoger. Je hebt toch een studieschuld die je moet aflossen.”

Wiebe Reints: ‘De druk is enorm. Dat moet er vanaf’ Het bedrijfsleven? De dit jaar afgestudeerde geschiedenisstudent Wiebe Reints (25) kiest er bewust niet voor. Hij ziet zichzelf eerder in een donker kamertje tussen de boeken dan als een consultant. “De intellectuele uitdagingen trekken me het meest. Ik heb een romantisch beeld van de wetenschap.” Als geschiedenisstudent aan de Universiteit Utrecht kan hij ook in het bedrijfsleven terecht: “Consultancy is het woord dat je veel hoort aan het eind van je studie. Je kunt goed schrijven, goed analyseren, redeneren. Dat is voor bedrijven heel interessant.” En hij snapt dat zijn medestudenten ervoor kiezen: “Ik heb een studieschuld. Dat is bij onze generatie echt een ding. Dan is het een logische keuze als het bedrijfsleven je twee keer zo veel biedt als de universiteit.” Er ligt ook een probleem bij het onderwijs zelf, denkt hij. “Er is een perverse prikkel om geld te verdienen met zo veel mogelijk studenten, die zo snel mogelijk afstuderen. Universiteiten halen ook zoveel mogelijk internationale studenten binnen, omdat die meer opleveren. De druk is enorm. Dat moet er vanaf.”

