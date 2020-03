Waarom worden de scholen niet gesloten, vragen docenten zich af

Al een week lang speculeert Nederland: wanneer gaan de Nederlandse scholen dicht? Voorlopig niet, zei premier Mark Rutte gisteren opnieuw. Ook niet na alle kritiek van de oppositie en onderwijsvakbonden een dag eerder. Zelfs niet nadat een groeiend aantal Europese landen wel tot sluiting overging om het virus te bestrijden.

Rutte blijft zich baseren op de adviezen van zijn experts. Hij benadrukte gisteren opnieuw dat het kabinet het vanuit het oogpunt van de volksgezondheid niet nodig vindt om scholen te sluiten. Kinderen zijn volgens de premier minder besmettelijk dan volwassenen en als de scholen dichtgaan, moeten mensen die in de zorg werken thuisblijven om op hun kinderen te passen. Zorgpersoneel had bij minister Bruno Bruins van zorg aangedrongen scholen open te houden.

Gisteravond overlegden onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob urenlang met schoolbesturen. Scholen kregen de toezegging niet te worden afgerekend op het openhouden of sluiten van hun deuren, maar op het doorgaan van hun onderwijs. Dat kan soms ook thuis, of in nog andere vorm. Zo hoopt het kabinet de scholen voorlopig de ruimte te geven om de coronacrisis te doorstaan.

Niet serieus genomen

Het knelt bij docenten, die zich de afgelopen jaren toch al niet serieus genomen voelen door Den Haag vanwege het lerarentekort. Ze hebben het gevoel te worden ingezet als veredelde oppasdienst om de economie draaiende te houden en wijzen op de risico’s. Zo is het lerarenkorps behoorlijk vergrijsd. Het zijn juist de ouderen die extra risico lopen.

Bovendien is er nog veel onzeker over de verspreiding van Covid-19. Zijn scholen brandhaarden? Hoe bevattelijk zijn kinderen en hoe makkelijk kunnen ze het virus verspreiden? Meer onderzoek is nodig, zegt vooraanstaand epidemioloog Marc Lipsitch op de site van de Boston Globe. “Maar we hebben geen tijd, we moeten nu snel beslissen.”

Dat vinden de Nederlandse scholen ook. Een aantal middelbare scholen sloot gisteren de deuren, in elk geval drie scholen in de buurt van Baarn. Een van de schoolleiders vindt het niet verantwoord dat 1400 kinderen door de gangen lopen, terwijl evenementen van meer dan honderd personen zijn verboden. Het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam laat maandag de meivakantie al ingaan. Universiteiten en hogescholen besloten al om alle onderwijs digitaal te geven.

Het zekere voor het onzekere. Dat is ook het argument in Denemarken, Noorwegen, Frankrijk, Spanje en sommige Duitse deelstaten om scholen en crèches te sluiten. In Hongkong gingen scholen al in een vroeg stadium dicht. Die maatregel lijkt nu vruchten af te werpen, want het virus verspreidt zich daar minder snel dan in andere landen.

Ook België sloot de scholen

Na enige aarzeling zwichtte ook de Belgische regering voor de druk: die sloot donderdag de scholen. Net als premier Rutte noemde de Vlaamse minister-president Jan Jambon het ‘geen zinvolle maatregel’. Hij wees op het risico van kinderen die worden opgevangen door opa’s en oma’s. Ook Jambon baseerde zich op adviezen van experts die het sluiten van scholen ontraadden, terwijl de artsenfederatie het juist aanraadde.

Toch kwam het tot een compromis in België. Crèches blijven open, maar lessen worden opgeschort. Scholen vangen kinderen op van wie de ouders werken in de vitale sectoren.

Het zijn oplossingen waar Nederlandse docenten ook voor te porren zijn. Actiegroep PO in Actie vroeg docenten of ze bereid zijn om kinderen van zorg- of politiepersoneel op te vangen. Van de duizend mensen die reageerden op de poll, antwoordde 85 procent met ja. “Daar moet met landelijke regie chocola van te maken zijn”, zegt Jan van de Ven, voormalig voorman van PO in Actie.

Lees ook:

Op basisschool Aldoende is het improviseren vanwege het coronavirus

Ouders van leerlingen van openbare basisschool Aldoende hebben vertrouwen in de coronamaatregelen van het kabinet. In tegenstelling tot de leraren. ‘Het voelt een beetje alsof wij de oppas zijn.’