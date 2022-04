Vrede, welvaart, geen corruptie: wat staat goed onderwijs in Nederland in de weg?

Ik schrijf deze column vanuit Sarajevo. Met collega’s bereid ik hier een excursie voor. De oorlog die een kwart eeuw geleden in dit land woedde laat nog altijd diepe sporen na. Kogelgaten in gebouwen en op het wegdek, maar ook schade aan de organisatie van het land. “Niks werkt hier naar behoren”, vertelde een van de gidsen ons. “Er zijn in dit land 138 ministers omdat iedere bevolkingsgroep zijn eigen regering heeft. Hopeloos. Bijvoorbeeld goed onderwijs, we krijgen het maar niet voor elkaar.”

Ik vertel hem maar niet dat onze inspectie vorige week nog vaststelde dat het Nederlandse onderwijs al twintig jaar lang achteruitkachelt. Een land zonder oorlog, nauwelijks verdeeldheid, geen corruptie, alle welvaart die je kan wensen, en het gaat maar niet beter. Hoe is het mogelijk?

Op de opiniepagina’s en social media las ik de afgelopen dagen de ene na de andere verklaring. Het zou komen door slechte lesmethodes, matige of overwerkte leraren, de besturen, het lerarentekort of (heel raadselachtig) ‘het systeem’.

Niet meer gewend aan hoofdrekenen

Dat zou natuurlijk allemaal kunnen, maar zeker is het niet. Het is prima mogelijk dat kinderen slechter zijn gaan lezen en rekenen terwijl de lessen van dezelfde kwaliteit zijn gebleven. Omdat bijvoorbeeld de concentratiespanne is afgenomen door games en telefoons. Of dat leerlingen constant rekenmachines gebruiken waardoor ze niet meer gewend zijn aan hoofdrekenen.

Johannes Visser van de Correspondent merkte treffend op: Nederlandse kinderen zijn wél beter geworden in Engels. Zouden de leraren Engels immuun zijn geweest voor lerarentekorten en slechte lesmethodes? Lijkt me toch niet.

De generaties van de toekomst zullen, zoals onderwijscolumnist Ton van Haperen altijd stelt, blijven communiceren langs de lijnen van cijfers, taal en verleden. Wiens schuld de verslechterde onderwijsresultaten dus ook zijn, we hebben sowieso een probleem. Dit begint te knagen aan het fundament van onze samenleving.

Groepje losers

Misschien is het niet duidelijk waar de schuld ligt, maar het is zonneklaar waar de oplossing gevonden moet worden: in het klaslokaal. Ik en mijn collega’s moeten het gaan doen. Maar ik hoor al mijn hele werkende leven dat het wéér slechter gaat. Dat jonge collega’s wéér massaal stoppen. Dat het lerarentekort wéér gegroeid is. Wie wil er nog bij zo’n groepje losers horen?

Gelukkig zijn er twee lichtpuntjes: van bovenaf en van onderop. We hebben eindelijk eens een minister die wil en kan doorpakken. In de afgelopen weken trok Dennis Wiersma de stekker uit de vage curriculumherziening, investeerde hij serieus geld in salarissen voor basisschoolleerkrachten en trad hij krachtig op tegen een schoolbestuurder die er al jaren een potje van maakt.

Daarnaast wist leraar Jasper Rijpma leraren en onderwijsorganisaties te verbinden. Ze sleepten ruim 300 miljoen binnen uit het Nationaal Groeifonds, met een plan om verbeterde lesmethodes, professionalisering en effectieve interventies in te voeren.

Ik hoop dat het doorzettingsvermogen en de ambitie van Wiersma en Rijpma uitstraalt naar de hele sector. We zullen spectaculair goed onderwijs nodig hebben om het tij te keren.

