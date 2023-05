Voor het eerst zie ik een onderwijsminister die het tij probeert te keren

Deze maand veertien jaar geleden liep ik voor het eerst een school binnen om er les te geven. In al die jaren las ik in de krant wat er over onderwijs werd geschreven: een kwaliteitsregister voor leraren, meer bewegingsonderwijs of een wet over burgerschap. De staatssecretaris kondigde weer iets met veel aplomb aan of in het regeerakkoord werden er honderden miljoenen opzijgezet.

Wat mij al die jaren opviel in de lerarenkamers? Het kon niemand iets interesseren. Ze lazen de krant wel, maar artikelen over onderwijs werden overgeslagen. Ach, wat moeten we met die woorden uit Den Haag? Doe de deur van het klaslokaal dicht en je hoort er niks van. Dikwijls wisten de collega’s niet eens wie ‘er nu weer op onderwijs zit’.

Zo las ik dat alle academisch opgeleide leraren een hoger salaris zouden krijgen. Bij ons kondigde de bestuurder aan dat hij dat niet ging doen omdat hij het geld niet had (en broekies zoals ik plotseling in een hogere schaal zouden zitten dan door de wol geverfde collega’s). Den Haag kon proberen wat het wilde, in zaken als onderwijskwaliteit en kansengelijkheid lukte het nauwelijks bij te sturen.

Ja, er was zogeheten ‘indirecte sturing’. We kregen via OCW bordjes voor de deur als ‘excellente school’, ‘cultuurprofielschool’ en ‘gezonde school’. De bordjes haalden leerlingen binnen, maar het onderwijs veranderde er niet wezenlijk door.

Ondertussen las ik ook in de krant dat de problemen in het onderwijs zich op bleven stapelen. Op de scholen waar ik werkte viel het wel mee, combinatie fijne populatie en capabele schoolleiding. Maar uit internationale vergelijkingen bleek het niveau in Nederland te dalen en de sociaal-economische achtergronden van leerlingen een steeds betere voorspeller van schoolsucces.

Daar waren de individuele scholen niet zo mee bezig. Het ging vooral over betere examenresultaten en meer brugklassers. Via unique selling points: een keuzeprojectje hier, een tweetalig klasje daar. Of: massaal leerlingen laten zitten in 4 havo (beter voor de resultaten het jaar erna). Op andere scholen werd het vmbo afgestoten of werden leerlingen op chaotische leerpleinen achter computerschermen gezet.

In een interdepartementaal beleidsonderzoek van april jongstleden staat dat de overheid na jaren van deregulering op afstand is komen te staan. Op sommige scholen hebben ze ervan geprofiteerd, er zijn mooie dingen tot stand gekomen. Maar het geheel gaat eraan onderdoor. Daar piept en kraakt het onderwijs door een tekort aan leraren, steeds slechtere resultaten en sinds een tijdje ook ongelukkige kinderen.

Minister Wiersma schrijft in een brief aan de kamer dat hij weer een ‘betrokken overheid’ wil zijn. Hij wil concretere doelen opstellen, de inspectie vaker en onverwacht langs sturen die zal controleren of onderwijspraktijken een wetenschappelijke basis hebben.

Hoe dit gaat aflopen weet ik niet, maar deze minister toont in ieder geval de ambitie om het tij te keren. Voor mijn gevoel voor het eerst in mijn hele onderwijscarrière.

Erik Ex (1987) is leraar geschiedenis op het Cygnus Gymnasium in Amsterdam. Hij schrijft elke twee weken een column. Lees zijn eerdere bijdragen hier terug.